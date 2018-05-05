Лукашенко посетил конкурс «Мисс Беларусь». Без галстука. Колю тоже не взял

Любитель конкурсов красоты Александр Лукашенко и в этот раз не стал изменять своим привычкам. Глава государства присутствовал в числе гостей на финале конкурса «Мисс Беларусь».

Как можно судить по фото, Александр Лукашенко не стал брать с собой сына. Он, по традиции, сидел в окружении девушек. Недалеко от президента можно было видеть и его пресс-секретаря Наталью Эйсмонт.

Известно, что «Мисс Беларусь-2018» также посетили глава президентской администрации Наталья Кочанова, министр информации Александр Карлюкевич и другие чиновники.