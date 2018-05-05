Класковский: «Лукашенко пошла карта»

Однако будет все, как в присказке: ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус.

Политический обозреватель — о везении Лукашенко и проклятии белорусской модели.

«Беларусь похожа на Эмираты — в том смысле, что тоже почти все держится на нефти. Причем сейчас вот белорусскому руководству повезло вдвойне, — пишет Александр Класковский в своей статье на сайте naviny.by.

Во-первых, после того как уладили в прошлом году нефтегазовый конфликт, Москва стала давать больше нефти (к тому же за счет «перетаможки» части этого сырья заработал механизм финансовой подпитки Минска по секретной схеме).

Во-вторых, сама нефть подорожала, а значит больше потекло в наш бюджет валюты от продажи бензина и солярки за границей.

Сейчас, когда пошла карта, улучшилась внешнеэкономическая конъюнктура, белорусским властям придется тратить большие деньги на то, чтобы ликвидировать последствия прежней ущербной финансово-экономической политики, когда нахватали за рубежом кредитов и вбухали миллиарды долларов в спасение монстров социалистической индустрии.

Большинству монстров это помогло как мертвому припарка. А вот бремя платы по долгам будет лежать на белорусах еще черт знает сколько лет и десятилетий.

…Специфика политической системы Беларуси стала тормозом ее развития. Причем опыт показывает, что срабатывает и чисто психологический момент: когда в распоряжении белорусского руководства появляются дополнительные деньги, то экономические реформы, на которые оно и так не падко, с легкой душой отодвигаются на потом.

Так что какие-то крохи от нефтяной везухи рядовым белорусам достанутся, но по большому счету все у нас будет по-старому. И в частности деньги, которые могли бы вкладываться в развитие, подъем благосостояния, будут идти в счет огромных долгов да гробиться на госпредприятия-зомби. Как в той присказке: ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус».