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05.05.2018
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5 нарядов белоруски Подольской, на которые больно смотреть

Вообще певица, которая давно живет в Москве, как и многие другие знаменитости, старается не выкладывать в Instagram фоточек в неудачных образах. Но мы нашли несколько случаев, когда она нарушала это правило. Спешим поделиться!

Как по нам, это платье идеальное... для того, чтобы изучать по нему кровеносную систему человека. Смотрите, как хорошо прорисованы сине-зеленые вены! Странно только, что максимальная плотность венозной сетки располагается не рядом с сердцем. Видимо, дизайнер плохо учил анатомию в школе.

А вот и платье-конфетный фантик! Все как мы любим: ультра-мини, максимально глубокое декольте и странный крой. И вот ты уже не 35-летняя женщина, а то ли девочка, то ли виденье.

Благодаря этому наряду мы узнали кое-что новенькое о Владимире Преснякове-младшем. Полагаем, певец слишком ревнив, если заставляет жену носить такие вещи. Уж не знаем, как провинилась перед супругом Наталья, но ее муж очевидно хотел, чтобы на любимую никто не позарился. Отличная попытка, Владимир!

«Вырвало на жакет», – отметил в комментариях под этим фото кто-то из подписчиков Натальи. Заметьте, это не мы придумали. Но не согласиться с таким красочным определением было бы преступлением. Действительно, узорчик странноватый. Более чем.

Тот неловкий момент, когда собиралась на детский утренник, но срочно позвонили из звукозаписывающей студии и попросили приехать. Думаем, в таком платье (или это все же топ?) Наталья идеально подошла бы на роль кошки в «Репке».

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