Замечательные дома белорусов: соседи президента по Острошицкому городку

Как выглядят дома в Острошицком городке, рядом с которым располагается резиденция президента и где в школу ходит младший сын главы государства.

О соседстве с резиденцией в Острошицком городке говорят: идеальный асфальт от самого Минска; одинаковые деревянные оранжевые заборы, закрывающие хаты от дороги; машины ГАИ и люди в камуфляже с рациями на маршруте Минск — резиденция. Парадная часть Острошицкого городка заканчивается, как только свернешь за образцовый забор, вглубь, на узкие улочки. А там, как во всех старых райцентрах, — хаты плотно, огороды, запахи.

Местные объяснили: в центре красоты не ищите, самые интересные дома — на берегу озерца и в деревнях Новоселки и Бродок, сросшихся с Острошицким городком.

На озере стоит плавучий домик. Его можно снять на выходные или купить.

Сооружение на плоту, правда, официально домиком не считается.

На первой береговой линии в самом Острошицком городке мы насчитали несколько новых эффектных усадеб.

Один дом отсылает к новостройкам дорогой части Греции: лаконичный, пропорциональный, современный. Дом еще не достроен, но уже видно: он будет самым необычным в округе. Рядом замечен «Бентли» с минскими номерами.

Панорамные окна, терраса и лестница смотрят на озеро.

Правда, глядя на дом, забыть о том, что ты в Беларуси, не получится: «висячие» линии электропередачи и шиферные крыши соседей возвращают к реальности.

Дальше от озера тоже есть довольно новые дома, самые новые — в деревеньках, ставших коттеджными поселками.

Кстати, немало в Острошицком городке и Бродке, Новоселках замечательных деревянных домов.

Впрочем, большая часть новостроек, как во всей Беларуси, — из газосиликата и кирпича.

В Острошицком городке мало что продается. Есть пара участков в Новоселках, по 15 соток, за них хотят от 34 тысяч долларов.

Недостроенные коттеджи по проектам из 90-х предлагают в диапазоне 48−70 тысяч долларов. За просторный и обжитый сруб в сайдинге в старой части Острошицкого городка хотят 75 тысяч, за старый дом в 70 квадратных метров, из белого кирпича — 56 тысяч долларов. Запросы владельцев пары более современных, но еще не жилых коттеджей стартуют с 180 тысяч долларов. В общем, выбор у потенциального покупателя тут, в отличие от Колодищей и Ратомки, минимальный.