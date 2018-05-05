Психолог: Мужчины любят не хороших женщин, а то состояние, которое они имеют рядом с женщиной

Известный психолог, медиатор Олеся Пономаренко – о причинах измен в браке, почему женщины делают вид, что не замечают связей мужа на стороне, и возможно ли сохранить семью после адюльтера.

— Олеся, в недавнем интервью вы высказали мнение о том, что 95 % мужчин в нашей стране хотя бы однажды параллельно имели или имеют внебрачную связь. Это вызвало обсуждение в соцсетях и на форумах. Как, по-вашему, чем вызвана острая и болезненная реакция некоторых читателей?

— Главная причина — многим людям не хочется признавать, что измены есть и это может случиться и с тобой. Мы себя так защищаем. Когда мы думаем, что это у кого-то, и это редко, и меня никак не коснется, тогда нам живется спокойнее.

Олеся Пономаренко

Наличие партнера, который удовлетворяет по большинству параметров, обеспечивает чувством безопасности. В пирамиде Маслоу безопасность находится в числе базовых потребностей, которые нужны каждому человеку. Когда ты читаешь мнение о том, что подавляющее большинство мужчин изменяют, то задумываешься: а вдруг и со мной это случится?

В обществе по-разному относятся к связям на стороне. В каких-то культурах это спокойно принимается, в других, наоборот, порицается. У нас в обществе принято воспринимать семью и секс как объединенные понятия. Я сама воспитана на основе христианских ценностей, где верность друг другу считается приоритетной. Но в реальности отношения в семьях не идеальны и не всегда соблюдается верность партнеру.

— Много ли женщин в Беларуси, по вашим наблюдениям, изменяют своим мужьям?

— На мой взгляд, процент существенно ниже, чем у мужчин. Такой вывод я делаю, судя по своей обширной психологической практике. Женщины часто обращаются по вопросу измен мужа, что делать в этой ситуации и как его вернуть. Мужчины крайне редко приходят с запросом «помогите вернуть жену», все больше «помогите по-хорошему расстаться, не хочу быть врагами с бывшей женой».

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