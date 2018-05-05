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Спорт
05.05.2018
Михаил Миронович
Новый сезон сериала «Позорище»? На старте чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси потерпела разгромное поражение

4 мая в Дании стартовал чемпионат мира по хоккею. Начало вышло для сборной Беларуси очень болезненным.

Александр Лукашенко наверняка смотрел этот матч. В этом случае можно с уверенностью предположить, что относительно хорошее настроение у него сохранялось минут 9 игрового времени. Потом сборная Беларуси в течение 28 секунд пропустила две шайбы. И в воздухе, аки тень отца Гамлета, завитала оценка «позорище», которую глава государства уже неоднократно ставил национальной хоккейной команде…

Швеция – Беларусь – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — Андерссон (Кемпе, Эверберг, 9.17)

2:0 — Нюквист (Й.Клингберг, Линдхольм, 9.45)

3:0 — Янмарк (Ракелль, Зибанеяд, 23.49)

4:0 — Ракелль (33.45)

5:0 — Зибанеяд (Янмарк, Ракелль, 56.11)

После четвертой пробоины сборная Беларуси сменила вратаря, хотя Иван Кульбаков не был виновен в пропущенных шайбах. Тем не менее, у Михаила Карнаухова получилось лучше: «Тре Крунур» смогли размочить его только в самом конце матча. А вообще шведы, забросив пять, растранжирили еще десяток опасных моментов.

Впрочем, поражение от чемпионов мира было предсказуемым. Куда важнее как сборная Беларуси сыграет с сопоставимыми по силе соперниками. В частности, большое значение имеет следующий матч – с Францией. Которая тоже стартовала с унижения…

Россия – Франция – 7:0 (3:0, 1:0, 3:0)

В группе В в пятницу тоже состоялись два матча:

США — Канада — 5:4 Б (1:2, 2:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Германия — Дания — 2:3 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Матч Беларусь – Франция состоится 5 мая. Начало в 17.15 по минскому времени. А от того, чем он закончится, во многом зависит, увидим мы новый сезон сериала «Позорище», или что-то более оптимистичное.

 
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