Беларусь и Россия договорились «по самым чувствительным позициям» — мясу, молоку и сахару

Стороны согласовали прогнозные балансы спроса и предложения Союзного государства по мясу, молоку и сахару.

Как рассказал БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, ранее были согласованы балансовые объемы поставок по сухому цельному молоку, маслу, сыру, творогу, концентрированному молоку и цельномолочной продукции.

— Оставалось договориться по самым чувствительным позициям — сухому обезжиренному молоку и сухой сыворотке. Сегодня мы продемонстрировали способность договариваться даже в непростых обстоятельствах нестабильности общего молочного рынка и достигли взаимоприемлемых балансовых объемов поставок по всему перечню молочной продукции, — пояснил Алексей Богданов.

Планируется, что официальное подписание прогнозных балансов состоится во время визита делегации Минсельхоза России в Минск после майских праздников.