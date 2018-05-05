Первый за четыре года фильм Уэса Андерсона

Накануне своих шестых или седьмых перевыборов мэр Кобаяши – человек с ледяной проседью в иссиня-черных волосах и лицом Тосиро Мифунэ – дает обещание депортировать из города Мегасаки всех собак.

Первым на Остров отбросов отправляется его собственный сторожевой пес, приставленный к дальнему родственнику мэра – мальчику-сироте Атари.

Депутаты и простые горожане, напуганные эпидемией гриппа среди четвероногих, приветствуют «окончательное решение собачьего вопроса»; против только ученый, стоящий на пороге открытия вакцины, коллектив школьной газеты и приехавшая по обмену из Огайо носительница англо-саксонской демократии Трейси.

Больные и голодные собаки бродят по заброшенной свалке и не подозревают, что впереди их ждут большие испытания.

«Остров собак», как и предыдущий фильм Уэса Андерсона «Отель «Гранд Будапешт» был впервые показан на Берлинском фестивале – самом политизированном из международных киносмотров.

Вроде бы не подходящее место для автора декоративных побасенок про взрослых детей в состоянии трагикомического фиаско. Но в мире, где политикой стало все – от гастрономических пристрастий до флирта, даже у кукольного мультфильма про собак оказывается политическое измерение.

Кобаяши происходит из древнего клана, столетиями враждующего с собаками; благодаря пропаганде его ненавистью заражается весь город – люди, еще вчера покупавшие своим питомцам деликатесы и наряжавшие их в симпатичные костюмчики.

Можно сказать, что собаки в фильме являются метафорой «меньшинств»; мгновенно всплывают исторические аналогии – от евреев в Третьем рейхе до геев в современной России.

Но никакого «большинства» не существует, любое общество сконфигурировано из разнообразных «меньшинств», выдернуть и депортировать по тем или иным параметрам можно любого.

Вопрос скорее в том, позволят ли наделенные властью выжить тем, кто бессилен – и будут ли слабые бороться за свои права. Быть может, слишком схематично, зато наглядно: на пути геноцида встает один отчаянный смельчак, независимая пресса и группа юных политических активистов (заметим отсылку к антиконсервативным молодежным протестам эпохи Трампа).

Но ступая на зыбкую политическую почву, невозможно оказаться достаточно либеральным и прогрессивным для всех: в США Уэса Андерсона уже обвинили в спекуляции на поверхностно понятой японской культуре (в числе фильмов, вдохновивших «Остров» – «Порко Россо» и «Евангелион»), эксплуатации стереотипа о «пассивном азиате» и пренебрежительном отношении к японцам (собаки в фильме разговаривают друг с другом по-английски, люди – по-японски, их почти не переводят, как будто эти реплики не важны).

В свете консервативного поворота как в самой Америке, так и во всем мире, либеральный Голливуд все больше сил отдает пропаганде гуманизма (особенно в детском кино).

Но «Остров собак», конечно же, можно смотреть и просто как сказку, которая балансирует на границе очаровательного и отвратительного (чего стоят откушенные уши, рваные раны и графичная трансплантация почки), но в конечном итоге приводит к катарсису.