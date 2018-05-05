«Прежде чем кричать о гордости за чужие подвиги, обмотавшись георгиевскими лентами, надо хоть что-то сделать»

Иван Давыдов — о том чувстве, что неизбежно возникает каждый год во время майских праздников.

Меня не надо убеждать, что войну следует помнить, а Победой стоит гордиться. Я и без казенных лозунгов неплохо это понимаю.

Но который уже год, когда в начале мая страну накрывает волна милитаристского восторга, кое-что я понимать перестаю. Нет, здесь не будет пассажа о том, зачем такой восторг современному российскому государству, — сказано все уже тысячу раз, все прозрачно, все ясно. Никаких вопросов к государству нет. К этому государству вообще довольно давно уже никаких вопросов не осталось, остались одни ответы. Но ведь помимо государства есть еще живые нормальные люди, охотно демонстрирующие готовность в этом самом восторге утонуть.

Тут пуститься бы в рассуждения о детях, обряженных в гимнастерки, и колясках, стилизованных под Т-34. Но я про другое. Я люблю путешествовать по России, и я хочу сказать — честно, забыв про красивую позу критика режима, — Россия ведь хорошеет. Даже в маленьких городках появляются витринные улицы, чистые, ухоженные, с приятными кафе и какими-нибудь там барбер-шопами. Но, куда ни приедь, обязательно рано или поздно (а чаще — сразу) наткнешься на район, который выглядит так, будто фашисты его бомбили вчера, а не семьдесят с лишним лет назад. Даже если фашисты этот конкретный город вообще никогда не бомбили и врагов там не было со времен Батыя. Сами, все сами.

Можно еще произнести очередной прочувствованный спич про нищенские пенсии для стариков, про убогие больницы, про зажравшихся чиновников, про безумные пляски пропаганды. Не просто так произнести, а подкрепляя слова ссылками и опираясь на факты. Можно в этом обвинить власть — и заслуженно, обоснованно обвинить. Но ни на Гитлера, ни на Тохтамыша, ни на лихие девяностые, ни на режим, существующий ныне, целиком разруху в городах и в головах не спишешь. Любая власть, если ей не мешать, если не пытаться держать ее в рамках, если не напоминать ей о своих правах, тяготеет к довольно незамысловатым утехам. Хочет обжираться и помыкать людьми. Раз у нашей получается — значит, не очень-то ей и мешали.

И как раз в начале мая, когда от мыслей о той войне никуда не деться, начинаешь чувствовать, что все происходящее — какая-то дополнительная издевка над памятью тех, кто на войне лег. Нам непросто было бы их понять — других людей из другой страны, которых сделало другое время. Но совершенно ведь ясно, что они воевали как раз за то, чтобы в наших городах была нормальная жизнь, а разрухи не было. Точно не ради упитанных воров с тухлыми глазками, которые теперь над их могилами произносят стыдные речи, присвоив себе право вещать от их имени. Не ради убогих больниц, нищенских пенсий и прочего.

Да и вообще, они воевали за свободу, и не важно, что теперь это слово обросло новыми смыслами. И прежде чем кричать на каждом углу о своей гордости за чужие подвиги, обмотавшись георгиевскими ленточками, надо хоть что-то сделать из того, ради чего они прошли невыносимый свой путь.

И да, конечно, несмотря на все, что сказано выше про понятную магию оружия, — они, кажется, воевали не для того, чтобы через семьдесят три года после войны по улицам мирных городов ездили танки. Есть подозрение, что все ровно наоборот. Что они дрались за то, чтобы танки больше по улицам не ездили.

Даже если это очень красивые, сверхсовременные и ультрамодные танки.