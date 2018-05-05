Полузащитник «Ислочи»: «Если не порадуем вас забитыми голами, то всей командой пойдем на Жданы продавать сухари»

4 мая стартовал шестой тур чемпионата Беларуси по футболу.
В преддверии этого «Ислочь» оригинально пригласила болельщиков на трибуны. Полузащитник клуба из Минского района Никита Букаткин заявил:
— Мы уже дважды сыграли дома вничью, и без голов. Я понимаю, что это не самое красивое и вкусное зрелище. От лица всей нашей команды я вам обещаю, что если в следующей домашней игре мы не порадуем вас забитыми голами, то мы всей командой пойдем на Жданы продавать сухари. 6 мая, Маяковка, «Ислочь» — «Неман». Приходите и поддержите нашу команду! Или потом приходите на Жданы и покупайте сухари.
Слуцк – Смолевичи – 1:0 (Шикавка, 51)
Хозяева добыли три очка и закрепились на третьем месте.
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Турнирная таблица на данный момент выглядит так:
1.БАТЭ – 15 (после 5 матчей)
2.Динамо Мн – 13 (5)
3.Слуцк – 11 (6)
4.Витебск – 8 (5)
5.Торпедо-БелАЗ – 8 (5)
6.Днепр – 8 (5)
7.Ислочь – 7 (5)
8.Динамо Бр – 6 (5)
9.Неман – 6 (5)
10.Шахтер – 5 (5)
11.Торпедо – 5 (5)
12.Луч – 4 (5)
13.Минск – 3 (5)
14.Смолевичи – 3 (6)
15.Гомель – 2 (5)
16.Городея – 2 (5)
5 мая состоятся еще три матча шестого тура.