Полузащитник «Ислочи»: «Если не порадуем вас забитыми голами, то всей командой пойдем на Жданы продавать сухари»

4 мая стартовал шестой тур чемпионата Беларуси по футболу.

В преддверии этого «Ислочь» оригинально пригласила болельщиков на трибуны. Полузащитник клуба из Минского района Никита Букаткин заявил:

— Мы уже дважды сыграли дома вничью, и без голов. Я понимаю, что это не самое красивое и вкусное зрелище. От лица всей нашей команды я вам обещаю, что если в следующей домашней игре мы не порадуем вас забитыми голами, то мы всей командой пойдем на Жданы продавать сухари. 6 мая, Маяковка, «Ислочь» — «Неман». Приходите и поддержите нашу команду! Или потом приходите на Жданы и покупайте сухари.

Слуцк – Смолевичи – 1:0 (Шикавка, 51)

Хозяева добыли три очка и закрепились на третьем месте.

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Турнирная таблица на данный момент выглядит так:

1.БАТЭ – 15 (после 5 матчей)

2.Динамо Мн – 13 (5)

3.Слуцк – 11 (6)

4.Витебск – 8 (5)

5.Торпедо-БелАЗ – 8 (5)

6.Днепр – 8 (5)

7.Ислочь – 7 (5)

8.Динамо Бр – 6 (5)

9.Неман – 6 (5)

10.Шахтер – 5 (5)

11.Торпедо – 5 (5)

12.Луч – 4 (5)

13.Минск – 3 (5)

14.Смолевичи – 3 (6)

15.Гомель – 2 (5)

16.Городея – 2 (5)

5 мая состоятся еще три матча шестого тура.