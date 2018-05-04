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04.05.2018
Титул «Мисс Беларусь 2018» достался минчанке

Первой красавицей страны была объявлена Мария Василевич. Мероприятие посетил Александр Лукашенко.

На сцене «Дворца Спорта» 4 мая назвали имя девушки, которая в ближайшие два года будет представлять Беларусь на международных конкурсах красоты. Победительницей конкурса «Мисс Беларусь — 2018» стала минчанка Мария Василевич, сообщает TUT.BY.

Помимо титула первой красавицы Беларуси и переходящей короны, девушка получит крупный денежный приз в 12 000 белорусских рублей и внедорожник Geely Atlas.

«Первой вице-мисс» была названа Маргарита Мартынова

Маргарита Мартынова

«Второй вице-мисс» стала Анастасия Лавринчук.

Анастасия Лавринчук

Тройку лучших выбирали из 30 финалисток, а в кастингах по стране приняли участие более 700 белорусских девушек.

Во время финала девушки появились на подиуме в национальных костюмах, вечерних платьях, деловых костюмах и купальниках.

Сообщается, что мероприятие посетил Александр Лукашенко. Поддержать финалисток приехала и Дарья Домрачева.

Зрители выбрали свою победительницу — «Мисс зрительских симпатий» стала Мария Первий.

Мария Первий

 
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