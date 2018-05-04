В Минске фальшивомонетчик сбывал динары и зимбабвийские доллары под видом евро

Милиция ищет потерпевших.

О задержании фальшивомонетчика сообщил Следственный комитет.

Фото: sk.gov.by

По данным следствия, 62-летний минчанин четыре года сбывал людям фальшивые денежные купюры. В его квартире на Партизанском проспекте правоохранители обнаружили сербские динары и вышедшие из обращения зимбабвийские доллары, в которых наименование валюты было изменено на евро.

Мужчина был задержан. Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 221 (Изготовление, хранение с целью сбыта поддельной иностранной валюты) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Сейчас милиция разыскивает граждан, которые могли оказаться жертвой мошенника.