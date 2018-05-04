«Ногами, руками и дубинкой». В Бресте экс-сотрудника милиции судят за избиение двух задержанных

3 мая в суде Московского района Бресте началось рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего старшего сержанта милиции в превышении власти и служебных полномочий, сопряженное с насилием и применением спецсредств. По версии следствия, обвиняемый «в группе с неустановленными лицами» избил двух жителей Бреста, которых доставили в опорный пункт милиции за нахождение в общественном месте в состоянии опьянения.

Александр Зехов в больнице после посещения опороного пункта. Фото: правозащитный сайт «Берасцейская вясна»

На скамье подсудимых оказался 26-летний уроженец города Каменец Олег Самарчук. Мужчина женат, имеет на иждивении малолетнюю дочь. С 1 января 2017 года по 20 сентября 2017 года он проходил службу в должности милиционера роты патрульно-постовой службы Московского РОВД в звании старшего сержанта. Инцидент, из-за которого теперь уже бывший сотрудник милиции оказался в суде, произошел 6 мая прошлого года.

В тот день двое брестчан Александр Зехов и Сергей Коляда отдыхали в одном из кафе в микрорайоне «Восток». Как рассказала в суде продавец точки общепита Татьяна, молодые люди к ней пришли около 15.00. Визуально их состояние она охарактеризовала, как «подвыпившие». Потерпевшие сделали заказ и сели за стол.

— Нормально сидели, тихо разговаривали, смеялись, рыбалку обсуждали. Я выглянула: сидят и сидят хлопцы, — рассказала женщина.

Ближе к вечеру молодые люди попросили продавца вызвать им такси. Женщина набрала номер и заказала машину. Парни собрались, вышли из кафе и ждали на лавочке. Когда таксист подъехал, женщина показала водителю, где клиенты, и заметила, что к ним уже подошли сотрудники милиции.

По словам Татьяны, молодые люди вели себя спокойно, матом не ругались, не дебоширили, одеты были опрятно.

— Были ли они (потерпевшие — TUT.BY) в таком положении, что требовалось вмешательство правоохранительных органов? — уточнила у женщины судья.

— Нет, — ответила продавец.

Ранее Сергей Коляда в беседе с TUT.BY описывал ситуацию так:

— Приехало такси. Я сел. Смотрю — Саши нет. Начал его искать. Вижу, что он уже стоит возле патрульных. Я подошел узнать, что случилось и какие основания для задержания. Мне сказали: «Поехали, мы тебе все там (в опорном пункте. — Прим. TUT.BY) объясним». Я забрал пакет из такси и отправил водителя. Как раз подъехала машина милиции. Нас отвезли в опорный пункт.

Гематомы на теле Сергея Коляды. Фото: правозащитный сайт «Берасцейская вясна»

«Били дубинами, и не один человек»

Молодых людей доставили в общественный пункт охраны правопорядка № 3 на Партизанском проспекте. В тот день в помещении также находился житель Бреста Александр, которого вместе с товарищами задержали за распитие алкогольных напитков в общественном месте. На суде он выступал свидетелем. По словам мужчины, когда Александра Зехова и Сергея Коляду завели в опорный пункт, его пригласили в кабинет для оформления протокола.

— Я бумаги подписал. Потом началось: крики, гам, шум, — рассказал Александр.

Оформлявший его сотрудник попросил Александра остаться в кабинете, а сам вышел в коридор выяснить, что происходит. Через несколько минут шум прекратился. Свидетель подчеркнул, что не видел, как потерпевших избивали, но слышал крики и звуки ударов.

— По звукам, которые доносились из коридора, били дубинами, и не один человек. Потому что один человек за пару секунд четыре удара сделать не может. А тут удар за ударом сыпались, — рассказал в суде Александр.

Когда на мужчину составили протокол, он вышел в коридор и увидел, что Сергей Коляда сидел в углу, закрыв голову руками, а Александр Зехов лежал на пороге в дверях. Чтобы выйти из опорного пункта, мужчине пришлось переступить через потерпевшего. Как предположил свидетель, Александр Зехов на тот момент был без сознания, но следов побоев на потерпевших он не заметил.

«В группе с неустановленными лицами»

Поводом для применения силы к молодым людям стало то, что Сергей Коляда в опорном пункте взял в руки и распылил газовый балончик, который один из сотрудников милиции оставил на столе. В суде потерпевший объяснил, что подумал, что это дезодорант.

В постановлении о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд указано, что после этого сотрудники милиции пресекли противоправные действия. Однако на этом конфликт не закончился. По версии следствия, обвиняемый в группе с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами «без какой-либо служебной необходимости, с целью причинения телесных повреждений, унижения человеческого достоинства, превышая предоставленную власть, незаконно применил насилие в отношении Коляды и Зехова».

«[Обвиняемый] нанес один удар рукой в область головы Зехову. Продолжая свои противоправные действия [обвиняемый] подошел к Коляде и с целью причинения телесных повреждений, унижения человеческого достоинства, превышая предоставленную власть, действуя в группе с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, ногами, руками и специальным средством — палкой резиновой, используемой в качестве орудия преступления, нанесли не менее 30 ударов по различным частям тела Коляды, не совершавшему противоправных действий и не намеревавшегося оказать противодействия», — указано в постановлении Следственного комитета.

Сергей Коляда с матерью

В документе также указано, что обвиняемый «в группе с неустановленными лицами» нанес ногами, руками и дубинкой не менее 10 ударов по различным частям тела Александра Зехова, который так же, как и его товарищ, на тот момент не совершал противоправных действий.

Сколько человек наносили удары, потерпевшие на суде точно сказать не смогли.

По словам Сергея Коляды, он видел, как его били «человек пять».

— А Зехова? — уточнила гособвинитель.

— Когда я повернулся, увидел, что его [избивают] трое, — ответил потерпевший.

В результате избиения у Александра Зехова сильно опухла левая сторона лица, затек глаз.

«После совершений противоправных действий [обвиняемый] с целью сокрытия факта их совершения и избежания установленной законом ответственности, (…) выведя Зехова на улицу из помещения ОПОП № 3 (…) острием клинка ножа совершил Зехову надрезы гематомы, образовавшейся в области левого глаза вследствие избиения Зехова [обвиняемым] в группе с неустановленными в ходе предварительного следствия лицами», — говорится в постановлении СК.

Вскрывал ножом гематому

После милиции мужчины поехали в квартиру к Сергею, чтобы «отлежаться». В больницу сразу не обратились, так как опасались, что медперсонал предупредит правоохранителей. 7 мая Александра Зехова врачи скорой забрали из салона троллейбуса. Кто вызвал медиков, неизвестно. Прибывшая на место бригада обнаружила его сидящим в салоне на конечной остановке. Александра увезли в больницу, но он оттуда сбежал и ушел на дачу в Брестском районе, где его обнаружил родственник. Обоих потерпевших госпитализировали через несколько дней после случившегося, когда их состояние начало ухудшаться.

Врачи диагностировали у Сергея политравму, закрытую травму грудной клетки, переломы двух ребер справа, закрытый перелом пальца, множественные ушибы грудной клетки, левого предплечья, кровоподтеки обеих нижних конечностей. Его поместили в травматологическое отделение.

Александра с травмой головы госпитализировали в реанимационное отделение больницы. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга (острый период), ссадину верхнего века левого глаза, параорбитальную гематому.

В результате Александру Зехову нанесли не менее тринадцати телесных повреждений, не повлекших за собой кратковременного расстройства здоровья. Сергею Коляде — не менее семнадцати телесных повреждений, часть из которых относится к менее тяжким, указано в постановлении Следственного комитета о передаче уголовного дела в прокуратуру.

От трех до десяти лет

Экс-сотрудник милиции обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, сопряженное с насилием и применением спецсредств. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

На первом заседании обвиняемый себя виновным не признал.

Судебное разбирательство по данному уголовному делу продолжится 7 мая в суде Московского района Бреста.