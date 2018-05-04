«Никогда такого не было, чтобы клуб пустовал. Приходят даже 70-летние»

Кто ходит в игровые клубы, сколько выигрывают и какие страсти там периодически разгораются?

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В Барановичах девять игорных заведений, в то время как в Пинске – примерно одинаковом по территории и количеству населения городе – только три. При этом заработки у барановичан не намного выше, чем у пинчан. Intex-press посетила игровые клубы и узнала, много ли в нашем городе желающих сыграть на деньги, как выглядит среднестатистический игрок и часто ли возникает желание сесть за автоматы у самих работников заведений.

«Никогда такого не было, чтобы клуб пустовал»

Полдень. Будний день. В игровом зале царит полумрак, негромко играет зарубежная музыка. За автоматами сидят четыре человека. Они увлеченно нажимают на кнопки или дергают рычаги.

– Вечером у нас посетителей больше. Бывает, что все автоматы заняты. Но это обычно в выходные. Вообще в выходной день даже 150 посетителей – не предел, – охотно рассказывает сотрудник заведения. – Утром и днем у нас всегда есть два-три человека. И никогда такого не было, чтобы клуб пустовал.

Другой зал игровых автоматов. Посетителей побольше и, как отмечает работник клуба, желающие поиграть есть круглые сутки. По его словам, наплыв посетителей не связан ни с праздниками, ни с днями зарплат – предугадать, в какой день клуб будет заполнен «под завязку», сложно.

Затрудняются работники игровых клубов и с описанием типичного посетителя.

– Играть приходят все – от студентов до пенсионеров. Сложно сказать, кого больше. В один день приходит в основном молодежь, в другой – взрослые люди, – говорит девушка, проработавшая в одном из барановичских залов игровых автоматов больше года. – Существует стереотип, что в автоматы играют люди до 30 лет, но это не так. Помню, как у меня от удивления пропал голос, когда в свой первый рабочий день я увидела в зале мужчину в возрасте около 70 лет.

Почти 80% игроков, по словам сотрудников клубов, – мужчины. Женщины – редкие клиенты. По мнению работников игорных заведений, это связано с тем, что мужчины азартнее и игра для них – возможность отдохнуть от семьи.

Редко в барановичские игровые клубы заходят иностранцы.

– Человека три в месяц. Не больше. Иностранцы едут играть в столицу.

«Заходишь на 30 минут, а проводишь три часа»

Посетители, как отмечают работники залов игровых автоматов, делятся на тех, кто целенаправленно приходит испытать Фортуну, и тех, кто заходит из любопытства. Последние обычно проводят в клубе минут 20. Хотя иногда «зависают» на несколько часов.

Но основная масса посетителей – постоянные клиенты. Кто несколько раз в неделю заходит, кто – раз в месяц.

Виктор посещает игровые клубы три года. Говорит, что приходит сюда, чтобы «интересно провести время, а если повезет – еще и в плюсе остаться». По словам Виктора, почти всегда он встречает в клубе одного-двух человек, которых уже видел.

– Когда в зале аншлаг, могу и десяток знакомых встретить. Мы не общаемся, просто здороваемся. А о чем нам говорить? Здесь ведь технику игры не обсудишь, все зависит только от удачи, – поясняет мужчина.

Время, говорит Виктор, в клубе пролетает незаметно: «Заходишь на 30 минут, а проводишь в заведении все три часа».

Андрей впервые сел за «однорукого бандита» 10 лет назад, когда был студентом. Друг, который привел его в клуб, давно не играет, а сам Андрей, по его словам, не может остановиться. Говорит, что в барановичские игорные заведения заходит пару раз в месяц, еще раза три ежемесячно ездит играть в Минск – «там и клубов, и автоматов в них больше».

– Я никогда не беру с собой большую сумму. Вот сегодня пришел с 30-ю рублями, – говорит Андрей, пересаживаясь из-за одного автомата за другой. – Самый большой выигрыш привез из Минска. За полчаса выиграл 15 миллионов старыми. А сколько проигрывал, сказать не могу.

По соседству играет пожилой мужчина. Представляется Валентином, говорит, что получает пенсию и зарплату, ходит в клуб около трех лет и отмечает, что играет не в надежде обогатиться.

– Просто хочу провести время в окружении людей. Моя жизнь уже на закате, жена умерла, друзей тоже уже не осталось. В большие выигрыши я не верю: какому клубу это выгодно? Я лишь однажды выиграл 300 рублей, а вот проигрывал эту сумму за вечер не раз.

«Кричала, что сдаст в Кривошин»

За особо увлеченными игроками нередко приезжают мамы или жены.

– Помню, за парнем приехала мама. Сначала женщина уговаривала его поехать домой, потом кричала, что сдаст его в Кривошин. Оказалось, что парень каждый день приходил в клуб, проигрывал не только свою, но и мамину зарплату, – рассказывает Валентин.

Работники клубов говорят, что такие сцены они наблюдают по нескольку раз в месяц.

– Женщины плачут, но в суд с заявлением внести игроков в «черный список» не обращаются. А мы перед этим бессильны: если по закону человек может войти, то мы его пускаем, – рассказывает сотрудница одного из клубов.

Работники говорят, что, насмотревшись на это, желания поиграть у них не возникает:

– Если в самом начале моей работы я хотела попробовать сыграть, то сейчас понимаю: играть я никогда не начну.

Как ограничить человека в посещении игорных заведений

Человек может самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений и участии в азартных играх на срок от шести месяцев до трех лет. Для этого нужно лично подать организатору азартных игр письменное заявление с одновременным предъявлением документа, удостоверяющего его личность.

Родственники (родители, дети, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки, опекуны, попечители, супруг (супруга), а также иные лица, проживающие совместно с ним и ведущие общее хозяйство) могут обратиться в суд с заявлением об ограничении физического лица в посещении игорных заведений и участия в азартных играх.