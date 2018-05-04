В Борисове вынесен приговор сержанту, обвиненному в дедовщине
22-летнего Артема Бердника приговорили к трем годам лишения свободы.
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В Борисове вынесен приговор военнослужащему воинской части 43064, расположенной в Печах.
22-летнего сержанта Артема Бердника приговорили к трем годам лишения свободы в условиях усиленного режима за неуставные отношения, сообщает сайт Верховного суда.
По делу Бердника четверо военнослужащих младшего призыва проходили в качестве потерпевших. Сержанту грозило до 10 лет лишения свободы.
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