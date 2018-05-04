.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
В Борисове вынесен приговор сержанту, обвиненному в дедовщине
Какие украинские инвесторы теряли активы в Беларуси
Намеснік кіраўніка брэсцкага БРСМ: Ушчэрбныя СМІ называюць «Несмяротны полк» парадам некрафіліі
Главного инженера МЗКТ снова оправдали. Под робкие аплодисменты
В Минске нетрезвая девушка ногтями поцарапала семь авто. Фотофакт
СК опубликовал подробности ДТП в центре Минска, в котором погибли две женщины
Поступок дня. Папа Римский продает свой Ламборджини
Названо количество «Новичка», которым отравили Скрипалей
Праз месяц, як пахавала мужа, памерла маці Жызнеўскага — беларуса, які стаў Героем Украіны
Опубликован топ налоговых изменений: пеня по-новому, визиты в любую налоговую и презумпция добросовестности
Фэйк пра нашую «Канстытуцыю 3 траўня», у які мы паверылі
Из-за громкого скандала отменен литературный «Нобель»
Шведы объяснились по поводу фрикаделек
Глава МИД Литвы: «БелАЭС — вопрос, по поводу которого мы, наверное, так и не договоримся»
Погода в выходные: в воскресенье станет немного прохладнее
«Атлетико» оставил Венгера без сладкого
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Словно рабы»: скандал в хоккейной сборной Беларуси накануне чемпионата мира
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»
«Пять раз в день мне было мало». Сексоголики рассказывают о своем личном опыте
Госавтоинспекция наказала главу Копыля и журналистку ОНТ

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Скоро эти мошки могут быть по всей стране: «Просто настоящие вампиры!»
Доигрались в проституток. Лидчанки попались на том, что не удовлетворили клиента
Романчук: «В каждом городе Беларуси должны стоять памятники не палачам и VIP-распорядителям чужого, а Предпринимателю»
Недолгий полет «Мотор Сич» в Беларуси: и все-таки стал «пришельцем»
Акция солидарности: «Работая в Беларуси, копишь только на гробовые»
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
«Раздавался рев, плач и крик, прерываемый лаем собак»
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Экс-ідэолаг Замяталін учыніў скандал у «Еўраопце»
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
«Я женщина в мужском теле». Андрогин рассказал, каково быть не таким, как все
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Экономика
04.05.2018
Сергей Заболотный, Завтра твоей страны
Какие украинские инвесторы теряли активы в Беларуси

Выход основного владельца украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева из проекта в Беларуси может дорого обойтись бизнесмену и отразиться на его состоянии.

Недавно журнал «Фокус» оценил капитал Вячеслава Богуслаева в 327 млн долларов — с этой суммой он занял 21-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины.

По сообщениям белорусских СМИ, на этой неделе на переговорах Вячеслава Богуслаева в Администрации президента Беларуси будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала Оршанского авиаремонтного завода. «В залоге» у белорусских властей остался личный самолет Вячеслава Богуслаева, на котором на прошлой неделе он прилетал в Оршу на собрание акционеров белорусского предприятия. По информации источников, передавая свою долю Беларуси, «Мотор Сич» может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (на сумму около 19 млн долларов), но и заплатить «неустойку» за невыполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.

Напомним, в начале 2012 года «Мотор Сич» купил около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода за 12 млрд рублей, а компания «Системы инвестиций и инноваций», подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому, отдала 8 млрд. рублей за остальные 40% акций.

Партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. В качестве новых направлений была зарегистрирована авиакомпания «Орша Эйр» и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса.

Продолжение статьи читайте здесь

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Главное
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ
Как минчанка попала в рабство в Турции: «Я носила с собой нож: боялась, что на меня нападут»
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»
Як гомельская маці дамаглася апраўданьня сына, асуджанага «за наркотыкі»
Фотожабы: «И как народец живет на эту зарплату?»
Ирина Топузидис: «Корю себя за то, как однажды поступила. Это несовместимо с материнством»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY