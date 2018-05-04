Какие украинские инвесторы теряли активы в Беларуси

Выход основного владельца украинской двигателестроительной компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева из проекта в Беларуси может дорого обойтись бизнесмену и отразиться на его состоянии.

Недавно журнал «Фокус» оценил капитал Вячеслава Богуслаева в 327 млн долларов — с этой суммой он занял 21-е место в рейтинге самых богатых бизнесменов Украины.

По сообщениям белорусских СМИ, на этой неделе на переговорах Вячеслава Богуслаева в Администрации президента Беларуси будет решаться, на каких условиях бизнесмен выйдет из капитала Оршанского авиаремонтного завода. «В залоге» у белорусских властей остался личный самолет Вячеслава Богуслаева, на котором на прошлой неделе он прилетал в Оршу на собрание акционеров белорусского предприятия. По информации источников, передавая свою долю Беларуси, «Мотор Сич» может не только отказаться от финансовых претензий к заводу (на сумму около 19 млн долларов), но и заплатить «неустойку» за невыполнение обязательств по соответствующему инвестиционному договору.

Напомним, в начале 2012 года «Мотор Сич» купил около 60% акций Оршанского авиаремонтного завода за 12 млрд рублей, а компания «Системы инвестиций и инноваций», подконтрольная белорусскому бизнесмену Александру Садовому, отдала 8 млрд. рублей за остальные 40% акций.

Партнеры обещали модернизировать предприятие, загрузить его заказами, а также вложить средства в социальную инфраструктуру поселка Болбасово, где расположен завод. В качестве новых направлений была зарегистрирована авиакомпания «Орша Эйр» и началась подготовка по развитию на базе аэродрома логистического комплекса.

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