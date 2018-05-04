Главного инженера МЗКТ снова оправдали. Под робкие аплодисменты

Главный инженер МЗКТ Андрей Головач вновь признан невиновным в получении 180 тысяч рублей.

В пятницу во время рассмотрения апелляционной жалобы в суде были оглашены показания свидетеля — министра промышленности Виталия Вовка.

Главный инженер МЗКТ Андрей Головач. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

— Дело большое, надо подумать, — сказала 27 апреля судья Людмила Шапошникова, которая рассматривала апелляционную жалобу по делу Головача и объявила перерыв до 4 мая. Сегодня процесс был возобновлен.

Дело главного инженера МЗКТ 56-летнего Андрея Головача стандартным не назовешь. Дважды в суде Фрунзенского района Минска мужчина выслушивал приговор: первый раз его признали виновным в получении взятки и приговорили к 8 годам лишения свободы, второй раз — оправдали и постановили освободить из-под стражи. Только на свободу Головач так и не вышел: в суде его задержали сотрудники ГУБОПиК МВД по подозрению в получении взяток, но уже по другим эпизодам.

Расследование по новому уголовному делу продолжается до сих пор. Но и в первом не поставлена точка. Прокурор Владимир Степурко не согласился с оправдательным приговором и обратился с протестом в Мингорсуд.

4 мая Андрей Головач на заседании не присутствовал, он сейчас в СИЗО. 2 мая главный инженер направил два возражения на апелляционный протест, они были озвучены в суде.

— Оправдательный приговор считаю законным и обоснованным. Было проведено 55 судебных заседаний, допрошено около 80 свидетелей, трудно представить более тщательное разбирательство. Все это время я давал последовательные и правдивые показания, которые за три года не менялись, — сообщает Андрей Головач.

По мнению Головача, главный свидетель Валерий Жигало, директор УП «Реал», оговорил Головача и таким образом смог избежать уголовной ответственности. Именно УП «Реал» выигрывало тендер на поставку деталей на МЗКТ. Как утверждает Андрей Головач, с Жигало у них были деловые отношения.

У стороны обвинения другая версия.

— Жигало неоднократно давал взятки главному инженеру, было зафиксировано, как они созванивались.

— В разговорах не было зафиксировано, что я получал взятки. Если стать на сторону обвинения, то любой разговор двух лиц можно расценить как преступление. С поличным меня никто не задерживал, — отмечает Головач.

Еще во время судебного разбирательства в суде Фрунзенского района Минска на допрос в качестве свидетеля был вызван министр промышленности Виталий Вовк. По просьбе гособвинителя показания министра были оглашены в Мингорсуде и сегодня.

С Головачом Виталий Вовк знаком еще со времен учебы в институте в 1980-х, вместе когда-то работали на МАЗе. Виталий Вовк был заместителем гендиректора МЗКТ, после — гендиректором, Андрей Головач — главным инженером. Они поддерживали «приятельские и деловые отношения».

— Головача могу охарактеризовать как технически грамотного специалиста, нацеленного на результат, неравнодушного к своей работе, — говорил в суде министр промышленности Виталий Вовк. Как он утверждает, вопросами закупки занимался сам Головач как председатель комиссии по закупкам.

Кстати, министр знает и директора фирмы Валерия Жигало. Когда-то на МЗКТ Жигало был его начальником, затем ушел с предприятия.

— Мы продолжали поддерживать отношения, поздравляли друг друга с праздниками, иногда встречались, говорили на общие темы. Порой Жигало просил меня, чтобы МЗКТ погасил перед ним задолженность, — рассказывал в суде Виталий Вовк.

Некоторые моменты министр не помнит «за давностью событий». В частности следствие интересовало, почему Андрей Головач в сентябре 2014 года ездил в Германию в командировку, которую подписал Вовк. В суде прозвучало: МЗКТ решил наладить прямые закупки инструмента в Германии.

— Получал ли Головач деньги от Жигало? — спрашивали у министра промышленности в суде.

— Мне об этом ничего не известно.

— Предлагал ли вам деньги Жигало? Получали ли вы от него денежное вознаграждение?

— Нет, никогда, — отвечал Виталий Вовк.

Министр вспомнил, как в 2012 году начальник отдела экономической безопасности МЗКТ сообщил ему, что якобы Андрей Головач получает взятки от УП «Реал». Он посоветовал обратиться сотруднику в правоохранительные органы, тот отказался, а сам Виталий Вовк вызвал главного инженера на беседу. Андрей Головач заявил тогда, что это чушь.

Выступая в Мингорсуде, адвокат Вера Орешко отметила: из 34 эпизодов взятки, вменяемых ее подзащитному, в 9 случаях не указано ни время, ни день. Главный свидетель Валерий Жигало конкретный день передачи денег вспомнить не может, но утверждает: это точно было. В январе 2015 года в рабочем кабинете Андрея Головача была установлена прослушка, но на записи не слышно, что речь шла о взятках. Факт получения денег ничем, по мнению адвоката, не подтверждается. Жигало, говорит она, допрашивался в суде 9 дней и постоянно менял показания.

— Высокий суд, разрешите зачитать выдержку из протеста прокурора: «Головач действовал с особой осторожностью, не допускал в телефонных переговорах фразы компрометирующего характера, демонстрировал беспристрастное отношение к УП «Реал», тем самым создавал ложное представление у окружающих». Все сводится к тому, что доказательств нет, Головач лишь виновен, потому что действовал якобы осторожно и хитро. Я считаю, суд Фрунзенского района Минска вынес непростое, но правильное решение, — говорит адвокат Алексей Шваков.

Суд удалился в совещательную комнату.

— Судебная коллегия определила приговор суда Фрунзенского района Минска оставить без изменения, а апелляционный протест без удовлетворения, — объявила судья Людмила Шапошникова.

В зале раздались робкие аплодисменты, родные Андрея Головача расплакались.

— Завтра ровно три года как муж сидит за решеткой. Что дальше, мы не знаем, — говорит Татьяна, жена Андрея Головача. Не исключено, что сторона обвинения обратится с протестом уже в Верховный суд.