Фотожабы: «И как народец живет на эту зарплату?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Накануне 1 мая министр труда Ирина Костевич рассказала о том, за что еще тунеядцы могут заплатить по полной

Для Верховного суда закупают вип-туалеты и люстру почти за двести тысяч

Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня

В Минске мужчина выбежал из-за церкви и стал демонстрировать половой орган сотруднице милиции

Сезонное

Минимальная зарплата в России сравнялась с прожиточным минимумом

Во время исторического визита лидера КНДР в Южную Корею лимузин Ким Чен Ына был в окружении двенадцати охранников

Армения празднует: как протестующие одержали еще одну победу

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«Колхозник, время уговоров прошло!»