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Скандалы
04.05.2018
Кирилл Иванов
Топ-7 скандалов, связанных с бывшими и действующими функционерами БРСМ

Свежим уголовным делом, фигурантом которого стал создатель финансовой пирамиды, навеяно.

Гособвинитель просит суд приговорить 25-летнего экс-активиста БРСМ Артема Мосейчука к 6 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Обвиняемый и его адвокаты не признают вину в ведении незаконной предпринимательской деятельности и мошенничестве.

В связи с новым громким делом «Салiдарнасць» вспоминает другие скандальные истории, которые приключились с бывшими и действующими членами пропрезидентской молодежной организации.

Скандал, которого не было?

В феврале «Немецкая волна» сообщила со ссылкой на источники в Департаменте финансовых расследований об уголовном деле в отношении начальника экономического отдела БРСМ Геннадия Пашука. По данным ресурса, функционера обвиняли в финансовых махинациях на сумму $ 20 миллионов.

В БРСМ эту информацию по горячим следам не подтвердили, но и не опровергли, подчеркнув, что это тема для отдельной пресс-конференции.

В Комитете государственного контроля новость об уголовном деле оперативно опровергли, заявив, что ни фамилия «Пашук», ни цифра $ 20 миллионов в сводках не проходила.

Тем не менее, информация о возможном крупном скандале в БРСМ быстро разлетелась по СМИ. Поисковики до сих пор выдают заголовки «Против одного из руководителей БРСМ возбуждено уголовное дело».

Дело Леонида Ковалева

Леонид Ковалев. Фото bymedia.net

В июне 2011-го был задержан зампредседателя Витебского облисполкома Леонид Ковалев. Его обвиняли в получении взятки в особо крупном размере. В итоге в 2012-м экс-чиновника приговорили к семи годам колонии, скостив один год по амнистии.

Ковалев в свое время являлся первым секретарем Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи. На этой должности получил известность, когда посоветовал «Молодому фронту» «поработать в агрогородках и на стройках, а не осваивать западные деньги».

«Их надо всех посадить!»

Фото pressball.by

Сменивший Ковалева на посту первого секретаря Юрий Криводубский вскоре мог разделить судьбу предшественника.

В октябре 2012-го на совещании, посвященном развитию спорта, Александр Лукашенко обрушился с критикой на руководство минского стадиона «Динамо». Глава государства поручил тогдашнему руководителю Комитета госконтроля Александру Якобсону «не церемониться с жуликами»:

— Их, Александр Серафимович, надо всех посадить! Всех негодяев! Потому что это первый объект, который я ходил с солдатами и приводил в порядок. Оставили у себя этот рынок. Куда деньги дели от этого рынка? Займитесь принципиальнейшим образом, доведите это дело до конца! Никого не щадите! Жулье!

И все же арестантская доля бывшего первого секретаря миновала. Должность директора стадиона к тому моменту он занимал считанные месяцы, а вскоре и вовсе ушел в футбольный клуб «Минск».  

12 лет за расправу над бывшим

В начале 2018-го бывшая активистка БРСМ и воспитательница детского сада Алина Шульганова была приговорена к 12 годам колонии.

В декабре 2015-го она наняла знакомого для похищения девушки своего бывшего мужчины. Тот с задачей не справился и тогда Шульганова подключила к делу 44-летнего соседа. Условием сделки было избиение соперницы, которое должно было закончиться больницей. Но наемник и его помощник отошли от оговоренного плана и жестоко убили девушку и бывшего парня Шульгановой.

Клишевич vs Дашкевич

Фото svaboda.org

Второй секретарь центрального комитета БРСМ и глава минской организации Сергей Клишевич запомнился атакой на активиста Дмитрия Дашкевича, вышедшего протестовать против открытия памятника Ленину у проходной МТЗ.

Произошло это 7 ноября 2016-го. После инцидента широкой публике стали известны и другие подробности из биографии ретивого функционера.

Убийство студента

В 2012 году в Гомеле убили первокурсника Белорусского государственного университета транспорта. Двух подозреваемых задержали спустя несколько дней. Одним из них оказался 17-летний учащийся Гомельского колледжа машиностроения, который заявил, что был членом БРСМ и дружинником этой организации. Знакомого студента они убили с целью ограбления.

Бывшего члена БРСМ приговорили к 15 годам.

Взятки и мошенничество в райисполкоме

Фото «Минск-новости»

Николай Петрамович когда-то возглавлял ячейку БРСМ на заводе «Интеграл». Потом сделал карьеру и работал заместителем главы администрации Партизанского района столицы. За несколько лет он обманул более трех десятков человек, обещая за взятку решить квартирный вопрос. Когда  него стали активно требовать возвращения долгов (они доросли до 500 тысяч долларов), чиновник сбежал из страны.

Осенью прошлого года Николая Петрамовича приговорили к 9 годам колонии.

 
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