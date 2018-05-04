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04.05.2018
Салiдарнасць
В Минске нетрезвая девушка ногтями поцарапала семь авто. Фотофакт

Студентка второго курса ранее к уголовной ответственности не привлекалась. 

В оперативно-дежурную службу Московского РУВД Минска обратились граждане, заявившие о царапинах на семи автомобилей, припаркованных во дворе дома по улице Чюрлениса.

Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что автомобили повредила девушка 1999 года рождения, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Она рассказала оперативникам, что в тот вечер возвращалась домой нетрезвой и проводила ногтями по автомобилям. При этом видела, что оставляет на авто повреждения.

Девушка является студенткой второго курса одного из минских вузов и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.

По результатам проведенной проверки ее действиям будет дана правовая оценка.

 
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