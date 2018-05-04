В Минске нетрезвая девушка ногтями поцарапала семь авто. Фотофакт
Студентка второго курса ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
В оперативно-дежурную службу Московского РУВД Минска обратились граждане, заявившие о царапинах на семи автомобилей, припаркованных во дворе дома по улице Чюрлениса.
Сотрудниками уголовного розыска было установлено, что автомобили повредила девушка 1999 года рождения, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Она рассказала оперативникам, что в тот вечер возвращалась домой нетрезвой и проводила ногтями по автомобилям. При этом видела, что оставляет на авто повреждения.
Девушка является студенткой второго курса одного из минских вузов и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.
По результатам проведенной проверки ее действиям будет дана правовая оценка.
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