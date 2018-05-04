Кто из украинских пациентов получит только 9 долларов «на нос»

Медобслуживание «по-новому» достанется не всем украинцам: выделена только треть нужных средств. «Салідарнасць» разобралась, что изменилось и показывает в инфографике.

В 2018 году украинские больницы будут финансироваться по новому принципу. Теперь деньги будут выделяться на каждого пациента в зависимости от возраста. Больше всего выделят детям до 6 лет, по 65 долларов, меньше всего – людям от 18 до 40, по 14 долларов. Для получения финансирования подписывают декларацию с врачом.

Планируется, что до конца года на эту схему перейдет большинство украинских больниц. Пока это коснется только первичной медицины: терапевтов, педиатров и семейных врачей. Заключить договор можно с любой больницей вне зависимости от места прописки. По новым правилам один терапевт может обслуживать до 2000 пациентов, педиатр – до 900.

Обозреватель сообщает, что тех, кто не подписал декларацию, внесут в «красный список» и на них будет выделено по 9 долларов. Для них сохранится система участков и лечиться они смогут только по месту жительства.

Подписать декларацию можно не со всеми поликлиниками и больницами, а только с теми, которые присоединились к программе «Электронное здоровье». Таким образом, во многих городах продолжат лечиться «по старинке».

Главная проблема в том, что на реализацию программы выделили слишком мало денег. К концу года всех хотят перевести на декларативную систему, а денег почти втрое меньше, чем нужно. Что с этим будет делать украинский Минздрав – пока не ясно.