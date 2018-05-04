СК опубликовал подробности ДТП в центре Минска, в котором погибли две женщины

Виновник аварии скрыл от медкомиссии информацию об операции на головном мозге.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о ДТП на улице Свердлова в Минске, в результате которого 3 июня 2017-го погибли две женщины.

В ходе следствия установлено, что водитель 1958 года рождения в какой-то момент почувствовал недомогание, однако продолжил движение.

В результате нарушения сознания у водителя, автомобиль выехал за пределы проезжей части на тротуар, где сбил насмерть двух женщин-пешеходов, сообщает сайт СК.

По данным следствия, мужчина страдал заболеваниями сосудистой системы. В 2008-м он перенес серьезную операцию на головном мозге. Однако, во время прохождения медицинской комиссии, скрыл этот факт.

Фактически, медицинская справка была получена обманным путем, отметили в СК, так как такой диагноз не позволил бы водителю получит право на управление авто. С целью предотвратить подобные случаи в дальнейшем, следствием направлено в учреждение здравоохранения представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Водителя обвиняют по ч.3 ст.317 УК РБ (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и направления в суд.