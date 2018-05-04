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04.05.2018
Вопрос дня: «Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями?»

Известный крымский блогер оценивает жизнь полуострова за несколько недель до открытия Крымского моста.

— Выборы президента России в Крыму и запуск транспортного перехода через Керченский пролив окончательно поставят точку в процессе интеграции Крыма в Россию, запустив необратимые процессы, — описывает картину дня Александр Горный в большом репортаже на Эхе Москвы. — Это не отменяет те многочисленные проблемы, что мы видим в Крыму, где упорно ураганят перевёртыши, но в целом за  четыре года пребывания Крыма в России, Федеральным центром сделано очень много.

Как повлияет открытие моста на жизнь Крыма и России, с какими проблемами мы столкнёмся сейчас и в ближайшие несколько лет?

Всё это замечательно, но транспортная инфраструктура Крыма к сезону не будет готова для принятия такого количества автотуристов. Все прекрасно понимают, что на съезде с моста в Крым будут пробки, они есть уже сейчас. Эту проблему в  этом сезоне решить практически невозможно. Обещают, что с 1 июня будет запрещён проезд большегрузного транспорта по крымским автодорогам, но я в это не особо верю.

Идёт строительство ТАВРИДЫ и никто не будет останавливать важнейшую стройку даже на один день. Надо не забывать, что в Крым едут грузовые машины, везущие с материка промышленные товары, продукты и топливо. Жители Феодосии уже в ужасе от перспектив того, что будет происходить в этом году на единственной трассе, проходящей через их город. В прошлом году были многочасовые пробки и  множество аварий.

Так что в этом сезоне туристов ждёт транспортный коллапс, и я бы рекомендовал не спешить с поездкой на автомобиле. Если приехать посмотреть, то лучше осенью. А вот что дальше? Если честно, я боюсь представить. С одной стороны мост даст мощнейший толчок развитию туризма в Крыму, но Крым физически не готов принять такое количество туристов.

Нагрузка на природу, побережье и  экологию вырастет в разы. До сих пор одна из острейших проблем Крыма это отсутствие очистных сооружений и канализации. Куда будут приезжать туристы и зачем? Купаться в море с фекалиями? Это вопрос не решится раньше, чем через 5-7 лет.

Блогер оценил крымский разводон туристов: «Пытаются по мелкому додоить»

 
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