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Скандалы
04.05.2018
Из-за громкого скандала отменен литературный «Нобель»

Шведская академия, вручающая Нобелевскую премию по литературе, заявила о своем решении не проводить церемонию в этом году.

«Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год», — заявили в организации.

Решение этого года было принято из-за уменьшения числа членов Шведской академии и снижения доверия общественности к организации, отмечается в сообщении. Работа над выбором лауреата будет продолжена. Академии необходимо время, чтобы восстановить полное доверие в мире к ее решениям и привлечь большее количество активных членов, сообщает newsru.com.

Недавно в Шведской академии разразился громкий скандал. В середине апреля академия получила данные расследования, проведенного по ее заказу после обвинений известного деятеля культуры в сексуальных домогательствах со стороны 18 женщин. Речь идет о Жан-Клоде Арно, муже поэтессы Катарины Фростенсон, которая была избрана в академию в 1992 году. Культурный клуб «Форум», которым руководила супружеская пара, получал гранты от этого учреждения.

Кроме того, как выяснилось, некоторые академики нарушали строгое правило не разглашать имя будущего лауреата до официального сообщения. Так, стало известно, что из Шведской академии в разные годы досрочно «утекли» имена семи будущих писателей-лауреатов Нобелевской премии: Виславы Шимборской (1996), Эльфриды Елинек (2004), Гарольда Пинтера (2005), Жан-Мари Гюстава Леклезио (2008), Патрика Модиано (2014), Светланы Алексиевич (2015) и Боба Дилана (2016). В утечках также обвиняли Жан-Клода Арно.

После появления данных расследования сразу трое литераторов - Клас Эстергрен, Челль Эспмарк и Петер Энглунд - объявили, что покидают академию в знак несогласия с тем, как в ней «решаются проблемы». Через несколько дней стало известно об уходе постоянного секретаря Сары Даниус, поэтесс Катарины Фростенсон и Лотты Лотасс.

В минувшую субботу о намерении покинуть учреждение заявила писатель и переводчик Сара Стридсберг.

Нобелевская премия по литературе не присуждалась в 1914-м, 1935-м, 1940-м, 1941-м, 1942-м и 1943-м годах.

 
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