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04.05.2018
ВВС
Шведы объяснились по поводу фрикаделек

Как вы заблуждались о фрикадельках и другие кулинарные мифы.

Швеция «официально» развенчала миф о происхождении традиционных фрикаделек - исходя из обнародованных фактов, их придумали в Турции. В Скандинавию рецепт привез король Карл XII.

«Шведские фрикадельки основаны на рецепте короля Карла XII, который тот привёз с собой из Турции в конце XVIII столетия. Давайте придерживаться фактов», - отмечено в официальном аккаунте скандинавского королевства в «Инстаграме».

В соцсетях начали раздаваться вопросы, какая ещё еда может происходить из Турции, и что это может значить для ИКЕА, в ресторанах которой они продаются.

В турецком интернете этот твит сочли «признанием» и заметили, что это не единственный продукт, вывезенный королём в Швецию.

Например, агентство Anadolu ссылается на Анни Маттсон, исследовательницу из Университета Уппсалы, которая также утверждает, что венценосный авантюрист, развязавший Северную войну, также привёз в родную страну кофейные зёрна и тушёную капусту.

Правивший с 1697 по 1718 годы Карл XII после поражения от России в ходе войны некоторое время жил около Бендеров в современной непризнанной Приднестровской Молдавской республике, тогда - части Османской империи.

- Не забывайте, мы любим кофе даже больше фрикаделек! Когда-то у нас даже действовал запрет на кофе, - добавили в официальном аккуанте Швеции в «Твиттере».

Некоторые турки сочли, что между популярностью ИКЕА в их стране и фрикадельками есть какая-то прямая связь. Первый мебельный магазин шведского гиганта открылся в Турции 13 лет назад.

«После такого признания, сбросите ли вы [ИКЕА] цены на митболлы, чтобы снова завоевать наши сердца», - вопрошает твиттерянин Улан Заф.

Президент Турецкой ассоциации кооперации и координации Сердар Чам раскритиковал шведскую корпорацию за продажу «турецких» фрикаделек «под видом» шведских.

Многие турки поблагодарили официальный аккаунт Швеции в «Твиттере» за то, что история продукта стала достоянием общественности.

«Спасибо за факты! С любовью из Турции», - пишет @ObserverTurkish.

Но некоторые в Швеции восприняли новости слишком серьёзно.

«Вся моя жизнь оказалась ложью», - отметили в аккаунте @sweden.

Турецкий телеканал TRT World выпустил ролик, в котором утверждает, что даже традиционная «фика» - шведский рабочий перерыв на кофе - могла прийти из Турции.

Мифы британской кухни

Споры о происхождении тех или иных блюд касаются далеко не только фрикаделек.

Например, одно из важнейших блюд английской кухни - фиш-энд-чипс - привезли в Англию XVII века испанские евреи-сефарды, предположительно, переиначив популярную в Андалусии закуску pescado frito (дословно – «жареная рыба»).

Сами британцы претендуют на первенство в изобретении, казалось бы, канонического блюда итальянской, а точнее неаполитанской кухни, - лазаньи.

Обнаруженная в Британском музее кулинарная книга содержит рецепт яства, чрезвычайно напоминающего итальянскую классику.

Это дало повод въедливым исследователям немедленно присвоить поварам короля Ричарда II авторство блюда. Итальянское посольство в Лондоне тогда сочло необходимым заявить: «Как бы не называлось это древнее кушанье, это не лазанья, которую готовим мы».

 
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