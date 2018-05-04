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04.05.2018
Умная жизнь с умным замком от Huawei

В последние годы с расширением границ Интернета, смарт-вещи и искусственный интеллект вышли на пик популярности. Все больше и больше семей доверяют свой дом новым технологиям, которые делают нашу жизнь проще и интереснее. И Умный Замок является ярким представителем таких технологий, будучи частью Умного дома.

Проще говоря, Умный замок — это замок, подключенный к интернету. Это подключение означает не только управление им с вашего телефона, но и его соединение с другими девайсами и датчиками Умного дома. Соединяясь с другими устройствами, он делает наш дом более удобным и безопасным.

В далеком 2014 году компания Google купила разработчика умных температурных датчиков Nest за 3.2 миллиарда долларов. После этого концепт Умного Дома стал горячей темой для обсуждений. Тем временем появились элегантные Умные дверные замки, которые открывались через Bluetooth на мобильном телефоне. Люди полюбили их, и сейчас, спустя четыре года стремительного развития, Умные замки невероятно продвинулись в разработке.

Согласно прогнозам организаций по исследованиям рынка, доля индустрии Умных замков достигла 11 миллионов во всем мире, 1,5 миллиона в Японии, 1.7 миллиона в Корее, 2.5 миллиона в Европе и Америке, 3.5 миллиона в Китае и 2 миллиона в других странах. По некоторым прогнозам, эта доля вырастет до 51 миллиона в мире к 2020 году, что составит 40%

Рынок Умных замков увеличился с десятков до тысяч компаний, и эта цифра только растет. Помимо профессиональных компаний-разработчиков и продавцов технологий Умного дома, многие другие сторонние компании, такие как производители мобильных девайсов, бытовой техники и прочие, начинают разрабатывать эти технологии. В сравнении с другими Умными устройствами, Умный замок направлен на то, чтобы сделать ваш дом удобнее и безопаснее, поэтому является крайне востребованным на рынке. 

Отложите ключи. Замок теперь и является ключом. Мы постоянно волнуемся о том, чтобы не потерять ключи, чтобы не забыть их где-нибудь, чтобы найти их в связке и так далее. Умный замок позволяет вам решить все эти проблемы. Вы сможете открыть дверь паролем, отпечатком пальцев, с помощью телефона. Вам теперь не нужно волноваться о том, что вы останетесь за дверью.

Умный замок – это ключ к Умной жизни.

 
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