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04.05.2018
Компания Huawei представила видение глобальной индустрии к 2025 году

Компания Huawei представила свое видение глобальной индустрии (GIV) 2025. Это новый дальновидный доклад, который дает количественные и качественные прогнозы о будущем отрасли и общества.

С учетом сильных сторон Huawei и ее понимания отраслевых тенденций GIV 2025 заключает в себе собственную уникальную методологию исследований. В GIV применяются совокупность данных и анализа трендов для разработки глобальных тенденций в области ИКТ, а также излагается план развития ИКТ. Данные, используемые в GIV 2025, охватывают более 170 стран и регионов. В этом отчете рассматриваются три измерения (общая связанность, общее осязание, общая интеллектуальность) и 37 показателей, включая объем данных, процент предприятий, использующих искусственный интеллект (AI), и количество персональных смарт-устройств.

Согласно докладу, к 2025 году все будет обладать осязаемостью и все будет связано, в результате чего мир превратится в мир смарт вещей. GIV 2025 прогнозирует, что к 2025 году количество персональных смарт-устройств достигнет 40 миллиардов, а общее количество соединений по всему миру достигнет 100 миллиардов, создав цифровую экономику в 23 триллиона долларов США.

Уильям Сюй,член совета директоров и главный специалист по маркетинговой стратегии Huawei представил видение глобальной индустрии (GIV) 2025

Уильям Сюй, член совета директоров идиректор по стратегическому маркетингу Huawei, отметил: «В первый раз Huaweiпредставляет отчет GIV. Основываясь на данных и прогнозах будущего, мы стремимся разработать отраслевую концепцию интеллектуального мира, основанную на информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ). Наша цель - создать базу, которая позволит экосистеме ИКТ по-настоящему перейти в интеллектуальный мир и объединиться с нашими глобальными партнерами для создания этого полностью взаимосвязанного интеллектуального мира".

GIV 2025 представляет три видения будущего:

Видение 1: Все вещи осязают, больше соединений, все вступает в смарт-мир

Согласно GIV 2025, смарт мир действительно наступит, когда все вещи будут осязать и станут взаимосвязанными. К 2025 году будет создано 40 миллиардов персональных смарт-устройств и 100 миллиардов подключений по всему миру. Промышленный Интернет станет основным источником этих 100 миллиардов подключений. Огромные объемы данных, генерируемые способностью вещей к осязанию, будут широко интегрированы во все отрасли, создавая все новые отрасли промышленности, такие как Промышленный интернет вещей и связанные транспортные средства.

С увеличением и улучшением соединений трафик данных будет расти экспоненциально, и большая часть его будет генерироваться от видео. Доля рынка CloudVR к 2025 году достигнет 292 млрд.долл. США.

GIV 2025 описывает будущее, в котором роль интеллектуальных устройств и роботов будет меняться от инструмента до ассистента. Уровень внедрения смарт ассистентов к 2025 году составит 90%, с 12% домов со смарт роботами. С помощью направляющих роботов 39 миллионов слепых людей и 246 миллионов человек с нарушением зрения будут жить нормальной жизнью.

Видение 2: +Интеллектуальность: Формирование новых видов бизнеса и прогрессивное развитие отраслей промышленности

Согласно GIV 2025, с высокоскоростными соединениями, IoT и облачными технологиями на базе AI, + Интеллектуальными платформами посредством интеллектуального анализа, принятия решений и поддержки в отраслях можно достигнуть прогрессирующего развития.

К 2025 году смарт-технологии будут широко применяться в транспортной отрасли: более 60 миллионов автомобилей будут подключены к сетям 5G и 100% новых автомобилей подключены к Интернету. При смарт-технологиях, вовлеченных в производство, развитие ИКТ с операционными технологиями (ОТ) будет ускоряться. Это приведет к положительным результатам в инновациях, промышленности, производственно-сбытовых связях и в экосистеме в целом. Благодаря внедрению смарт технологий в городах, строители смогут создавать новые пути для устойчивого развития в области управления безопасностью, планирования транпортировок и других областях, обеспечивая жителям города безопасность, удобство и высокий уровень жизни.

Взгляд 3: Массовые инновации: использование возможностей цифровой экономики оценено в 23 трлн. дол. США

По прогнозам Huawei цифровая экономика будет приносить 23 триллиона долларов США. +Интеллектуальность будет широко доступна для производства, услуг, транспорта и во многих других отраслях.

В интеллектуальном мире во всем можно будет увидеть результаты инноваций. Интеллектуальный мир изменит индустрии и породит новые интеллектуальные отрасли. Это также позволит отраслям выйти за рамки настоящих траекторий роста и достичь развития, давая мощный импульс инновациям.

Для получения большей информации о GIV 2025 пройдите по ссылке www.huawei.com/minisite/giv/en

 
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