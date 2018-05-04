Гурков и Станюта поделились согревающим фото

Самое топовое из Instagram.

О том, пара ли Виталий Гурков и Мелитина Станюта, журналисты гадают не первый год. А те только и делают, что подбрасывают окружающим все новые и новые подсказки. Как и новое фото, где известные спортсмены сфотографированы в обнимку в Таиланде.

«Наконец-то в Минске тепло и очень круто! Но почему то все равно хочется погреться в другом месте», — написал под фото на своей странице в Instagram Виталий Гурков.

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