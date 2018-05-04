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04.05.2018
Huawei закладывает фундамент для интеллектуального мира

17 апреля компания Huawei открыла свой 15-й ежегодный Global Analyst Summit. На саммите Huawei представила свое видение интеллектуального мира будущего, а также возможности, которые могут принести триллионы долларов.

На саммите собрались более 500 аналитиков, авторитетных лидеров и представителей отраслевых СМИ, включая телекоммуникации, Интернет и финансы.

Во время утренней сессии Huawei представила свое новое видение и миссию: «Принести цифровые услуги каждому человеку, в каждый дом и организацию для интеллектуального мира без границ». Руководство компании определило новаторскую роль Huawei в этом интеллектуальном мире, давая представление о стратегии компании и текущих инициативах. Для приведения примера того, что принесет интеллектуальный мир, Huawei выпустила отчет Global Industry Vision 2025 (GIV), в котором описываются бизнес-практики, решения и технологические инновации в области искусственного интеллекта (AI), 5G, облачных сервисов, Интернета вещей (IoT) и в других сферах.

Более 500 аналитиков, KOLs и представителей средств массовой информации собрались на 15-м саммите Huawei Global Analyst в Шэньчжэне: «Представление о полностью подключенном, интеллектуальном мире»

Ротирующийся председатель совета директоров Huawei Эрик Сюй, открыл саммит, подробно представив новое видение Huawei. Он рассказал о преимуществах цифровых технологий и технологий Искусственного Интеллекта (AI) для каждого человека, дома и организации, а также о проблемах, с которыми сталкивается отрасль.

«В эпоху, определяемой превосходством, Huawei стремится стать великой компанией. Мы хотим помочь человечеству сделать следующий шаг вперед», - сказал он. «Это лежит в основе нашего нового видения и миссии: донесение цифровых данных до каждого человека, дома и организации для полностью взаимосвязанного, интеллектуального мира».

Руководствуясь своим новым видением, Huawei проложит путь к интеллектуальному миру, сосредоточив внимание на инфраструктуре ИКТ и интеллектуальных устройствах. Huawei стремится повысить конкурентоспособность своего продукта и ассортимента решений, включая облако, сети и устройства, и обеспечить превосходный пользовательский интерфейс посредством сквозного внедрения AI технологий.

Эрик Сюй закончил свой доклад тизером о полномасштабных, охватывающих все сценарии AI решениях Huawei, которые будут представлены на предстоящей конференции HUAWEI CONNECT в Шанхае в этом году.

Уильям Сюй, член совета директоров и директор по стратегическому маркетингу Huawei, выступил следом, представив Huawei видение глобальной индустрии (GIV) 2025 года. GIV - это новый отчет, в котором Huawei предлагает понять глобальные тенденции и разрабатывает отраслевую концепцию индустрии ИКТ. В нем представлены прогнозы, по которым к 2025 году общее количество соединений по всему миру достигнет 100 миллиардов, на видео будет приходиться 89% общего трафика данных, а 86% глобальных компаний внедрят AI, развив цифровую экономику до 23 триллионов долларов США.

Уильям Сюй отметил: «Благодаря непревзойденным новшествам Huawei разработает план развития отрасли и позволит всем секторам существовать в полностью подключенном, интеллектуальном мире. Мы объединимся с нашими глобальными партнерами, чтобы сделать этот мир реальностью».

Дэвид Ван, исполнительный директор компании Huawei, президент по продуктам и решениям, рассказал об инновациях. «Инновации являются ключом к интеллектуальному миру», - сказал он. «Стратегия продуктов и решений Huawei сосредоточена вокруг трех концепций: All Connected, All Cloud и All Intelligent. Исходя из этого, мы будем продолжать продвигать инновации в области бизнеса и технологий в различных секторах, таких как AI, 5G, облачные сервисы и IoT. Мы будем строить более открытую технологическую архитектуру и внедрять более открытую бизнес-модель, работая с клиентами и партнерами по всей производственно-технологической цепочке, чтобы развивать отрасль и стимулировать развитие цифровой экономики. Вместе мы стремимся к созданию полностью взаимосвязанного, интеллектуального мира".

Первый Глобальный аналитический саммит Huawei был проведен в 2004 году и ежегодно проводится вот уже в течение 15 лет. Саммит в этом году проходит с 17 по 19 апреля с несколькими параллельными сессиями. В число участников входят отраслевые эксперты со всего мира, каждый из которых представляет свое уникальное видение.

 
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