Класковский: «Кто-то, быть может, в очередной раз скажет: «Молодец, Батька! Подбросил хоть что-то»

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Почему Лукашенко заговорил о зарплатах, и поверят ли ему белорусы.

На совещании по решению актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси глава государства затронул и вопрос зарплат:

— Хотелось бы, чтобы премьер-министр доложил о том, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии. Мы не можем в черном теле держать народ. Как будем повышать эффективность бюджетной системы для обеспечения социальных стандартов общества?

Ранее во время встречи с председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой руководитель страны также говорил о зарплатах:

— Наверное, вы и наши профсоюзы меня не просто поддерживаете в моих основных требованиях, но и воспринимаете их как фундаментальные и основные: занятость, рост заработной платы, ценообразование. Это социальные критерии, можно сказать, социальные проекты президента.

Почему Лукашенко все чаще высказывается о зарплатах, стоит ли это расценивать как начало предвыборной кампании и поверят ли в новые обещания белорусы — об этом политический обозреватель Александр Класковский.

Начало избирательной кампании?

— В отличие от некоторых оппозиционных политиков, Александр Лукашенко думает о выборах, а если точнее — собственных перевыборах, постоянно. То есть, жестко связывать эти заявления только с приближением очередной президентской кампании я бы не стал, — говорит эксперт.

По его мнению, тема зарплат может быть вызвана иными причинами.

Старая травма

— У Лукашенко занозой сидит в сознании чувство поражения, психологическая травма. Как известно, всем по пятьсот он с большим трудом дал в 2010 году. И потом было несколько попыток после девальвации 2011-го возвратить заработки на прежний уровень, но безрезультатно. Даже в конце прошлого года, когда был нажим сверху, и в первом квартале года нынешнего так и не дотянули до 1000 рублей, — напоминает эксперт.

О саморазоблачении

Александр Класковский отмечает, что некоторые из заявлений главы государства на последнем совещании были весьма характерными:

— Я бы сказал, речь идет о саморазоблачении. Возьмем фразу о том, что белорусы живут в черном теле. Казалось бы, четверть века правит нынешний бессменный президент. Он зачистил политическое поле. И говорить, что некие политические противники мешают ему реализовывать преобразования или улучшать жизнь народа, не приходится. Как на ладони видна порочность самой экономической модели, — говорит собеседник Завтра твоей страны. — Или слова о том, что мы привыкли забирать деньги у учителей и других бюджетников и бросать их на поддержку предприятий. Опять же — а кто заставляет?

Давным-давно говорят независимые эксперты о необходимости прекратить безумное субсидирование убыточных предприятий, реструктурировать их. Это простые рецепты, но они не выполняются. И здесь причина понятна: страх порушить систему власти, которая базируется на совковой экономике.

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