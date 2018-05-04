Ирина Топузидис: «Корю себя за то, как однажды поступила. Это несовместимо с материнством»

Ее супруг – Павел Георгиевич Топузидис – владелец компании «Табак-Инвест», сети «Корона» и самого большого в стране торгово-развлекательного центра «Замок» – входит в топ самых успешных белорусских бизнесменов. Но мало кто знает, что когда-то они жили от зарплаты до зарплаты, успевая радоваться жизни и растить детей. Как довольствоваться малым и что делать, чтобы не вырастить из детей разбалованных эгоистов, Ирина Валентиновна Топузидис рассказала «Комсомолке».

Дети:

Ксения - 35 лет;

Георгий - 28 лет;

Павел - 26 лет;

Внучка Антонина (дочь Ксении) - 2 года.

- Ирина Валентиновна, дети выросли, подрастает внучка – наверняка вы сравниваете советскую систему воспитания и то, как растят детей сейчас…

- Важно воспитывать детей в добре, а еще мне очень нравится книга московского психолога Михаила Лабковского «Хочу и буду». Читаю и умираю со смеху – как же это о нас! И как здорово, что сегодня можно избавляться от советских комплексов. Когда рожали мы, было принято рожать рано: если не родила до 25 – катастрофа!

Так решали люди, которые жили вокруг, а мы следовали чужим советам. Я росла в российском Курске, папа – инженер, мама – педагог-филолог. Тогда держали ребенка в ежовых рукавицах: не дай бог, я неправильно сказала слово, получила тройку по сольфеджио, которое терпеть не могла, или четверку по истории.

Многих советских детей наказывали за малейший проступок. Время было жестокое, мои одноклассники боялись идти домой, «потому что изобьют». И не имело значения, кто родитель – тракторист Вася или филолог Зоя Александровна.

Тогда взрослые свято верили, что делают это с благим намерением – с целью воспитания «нормального человека». А все оттого, что советская норма жизни базировалась на тезисе: «А что подумают люди?»

У нас на гвоздике возле входа для устрашения висел ремень, о который точили ножи. Правда, отец меня не бил, он был другого склада характера, а может, и ума...

Я 25 лет проработала музыкальным педагогом, общалась с детьми и их родителями. До некоторых непросто было донести, что не надо хлопать крышкой инструмента по рукам ребенка, а бывало и такое. В ответ слышала: «Он же гений! Так почему не хочет заниматься?»

Надо рвать эту пагубную цепочку – мы такие «уроды» оттого, что нас когда-то закомплексовали родители, а потом мы повторяем то же самое со своими детьми. И я тоже корю себя, что когда-то несколько раз шлепнула по попе своего ребенка, и дочь это помнит. Это несовместимо с материнством, и я прошу у Бога за это прощения.

Слава Богу, сейчас все по-другому. Но теперь другие крайности – детям все дозволено, и это тоже перекос.

Знаю, некоторые подумают: «Легко ей учить жизни –она богатая». Но знаете, богатые иногда плачут даже больше. Сегодня утром, например, многие спали, а я раздавала сок и то, что наш фонд (Ирина Валентиновна – учредитель благотворительного фонда «Родник доброты», сопредседатель Делового Клуба женщин Беларуси и России. – Ред.) насобирал для больных деток из детского онкоцентра в Боровлянах. Некоторые и проснуться не успели, а я с утра уже так наплакалась...

«Мы не были богатыми и очень радостно жили»

- Говорят, что настоящую жизнь можно увидеть только на голодный желудок. Если следовать такой логике, ваши дети ее, по сути, и не знают.

- Не деньги делают нас счастливыми. Можете не верить, но в 80-х, когда мне было чуть за 20, мы с мужем еще не были богатыми и очень радостно жили. 10 лет прожили в Минске на Автозаводе – в маленьком доме барачного типа на четыре семьи. Там родились дети.

Это были такие душевные годы! Притом что жили от зарплаты до зарплаты. Я знала, что получу 100 рублей и использую их рационально, еще и отложу на итальянские сапоги или на одежду ребенку. Из пачки творога пекли гору вкуснейшего печенья, делились с соседями рецептами дешевого салата или борща. Могли до четырех утра говорить по душам, по праздникам пить водку, закусывая салом с огурцом или селедкой с картошкой. Счастливые были годы!

Муж работал строителем, был очень веселый, как и все вокруг. Это сейчас сложное время, постоянный груз ответственности, обязанности, бизнес – из-за этого все сосредоточенные, серьезные. А тогда мы постоянно юморили, смеялись. А как радовались первым продуктам, которые появились в «Престоне»!

Денег не было, но на работу я всегда ходила как звезда. Как? Главное – умение выбрать из ничего красивую вещь, такие мы с подругой находили во времена дефицита в комиссионке.

Когда родился Павлик, у нас не было даже подгузников. Иногда их привозили из Польши, но надевали только в поликлинику. Стиральную машину «Малютку» поменяли на «Вятку-автомат», когда сыну исполнилось 2,5 года. По ночам с мужем по очереди гладили постиранные пеленки, подгузники, муж, чем мог, старался помогать.

«Пол, когда дочь подросла, я не мыла никогда»

- Обязанности по дому у детей были?

- Когда подросла, по дому все делала Ксения. Даже научилась мыть полы малюсенькой тряпочкой – чтобы чище было.

Была у нее и обязанность чистить папе обувь. Когда бы ни вернулась с учебы, перчатки на руках, ботинки папины на ногах – и вперед чистить. Когда дочь вышла замуж, Павел Георгиевич сказал: «Так – вернуть домой. Кто мне будет чистить туфли?» (Смеется).

Я всегда накрывала стол к ужину, но обязанность убрать была на дочери. И пол, когда дочь подросла, я не мыла никогда. Я всегда говорила дочери: «Делаешь мне – предполагаешь себе». На что Ксения недавно сказала: «Хорошо, что вы меня гоняли. Теперь мне легко жить».

У нее всегда чисто, аккуратно, муж блестит, настирано, наглажено. Ну а что? Это женская доля. Если я прихожу к кому-то, а дома грязно – для меня этого человека практически не существует. Женщина должна оставаться женщиной.

- Многие скажут: «Хорошо рассуждать, когда вначале дочь убирала, а теперь – помощники».

- Да, у меня есть помощница по хозяйству. Но когда дочка была маленькой, убирала я. Я росла в такой же семье. Мама работала в роддоме, и все, что касалось стерильности, переносилось домой. Если мама брала ватку, а в уголке было грязно – мало мне не было. Мама учила так: «Берешь очень мокрую тряпку, залила все углы (наверное, так мыли процедурные), потом отжала тряпку и насухо их вытерла».

На каникулах у меня был огромный список –что надо сделать, мы с сестрой драили так, что кухонные шкафчики блестели. И моя помощница по хозяйству тоже живет по списку, иначе у меня всегда замечания. Но поверьте: я бы не делала замечание, если бы сама всего этого не умела.

Так что все, что ты вложил в ребенка – то тебе и будет, сами они не учатся. Поэтому и заставлять надо – девочка должна вырасти девочкой. А сын должен видеть маму доброй и веселой. Если мама вечно недовольна мужем, сын потом будет вечно недоволен своей женой. Жизнь – бумеранг.

«Почему мы не можем быть до конца терпеливыми и ласковыми?»

- Считается, что муж и жена должны воспитывать детей в одном русле. Получалось?

- Конечно, сердца мужа и жены должны стучать в унисон. Например, Павел говорит отцу: «Пап, я хочу поехать в Италию на три дня. Хорошо?» Муж спрашивает: «А начальство что говорит?» – «Начальство говорит: езжай». – «Тогда что ты меня спрашиваешь?» Начальство – это я, если я одобрила – муж поддержит (улыбается). Но в плане воспитания детей мы оба главные.

- Младший Павел – единственный, кто еще не в браке. Примете любой выбор сына? Мне кажется, что вы не упустите возможность покритиковать, если вдруг не по-вашему.

- Еще как! Очень раскаиваюсь во многих своих поступках. Наверное, потому что ты уже четко понимаешь, что скоро тебя не будет, а хочется, чтобы дети помнили нас добрыми и хорошими. Я научилась жить по-другому и сегодня обращаюсь только ласково: Ксюша, Павлик, сынок, маленький мой.

Но и корить за прошлое себя сильно нельзя. Одна моя мудрая подруга рассказала притчу о подводной лодке. Она состоит из отсеков, и когда в одном случается наводнение или пожар – как бы прискорбно ни было – тот отсек плотно и навсегда закрывают вместе с теми, кто в нем находился. Потому что надо спасти остальных.

Если в жизни мы научимся навсегда закрывать свои отсеки с различными ЧП – нам не нужны будут психологи…

- Чем сегодня живут дети?

- Павел изучает немецкий, нидерландский, греческий. Он заместитель начальника отдела информационных технологий сети гипермаркетов «Корона». Ксения – бренд-менеджер. Георгий – хороший парень, работает не у отца, самостоятельно пробивается в жизни. Нормальные скромные дети, не кичатся нашей семьей.

Что касается нового поколения, то смотрю на внучку, ей два годика, и на дочь, которая кормит-поит ее исключительно правильно, и порой не выдерживаю: «Ксеня, ты в год и четыре винегрет с селедкой ела и какао запивала». (Улыбается.) И выросла здоровенькой! А сейчас все по правилам: подгузник японский, игрушки немецкие, питание экологическое. Что касается воспитания внучки – это дело дочери и ее мужа, стараюсь не вмешиваться.

«Мужа можно найти по дороге в магазин, но не на дискотеке»

- Нам повезло – мы росли на книгах, я и детям привила любовь к ним. И горжусь, что они никогда не ходили на дискотеки и в ночные клубы. К сожалению, наши девочки не понимают, что мужа можно найти по дороге в магазин, но не на дискотеке. И дело тут не в ярких дорогих шмотках, которые надевают все разом, чтобы выделиться.

Когда я познакомилась с мужем – а ему нравилась классическая женская красота, длинные волосы – у меня была короткая стрижка и норковая шапка-таблетка. Он до сих пор вспоминает: «Как вспомню твою шапку-таблетку – прям не могу!» Так она ему не нравилась. И что? Влюбился на всю жизнь – и шапка не помешала (смеется).

Пусть некоторые и не верят, но муж всегда говорил и говорит: «Я люблю только один раз, и у меня была и будет только одна жена».

- Не верят потому, что считается, что большинство мужей изменяют своим женам. Ирина Хакамада, например, советует, чтобы не потерять рассудок от страданий, заранее представить, что худшее с вами уже случилось.

- Нет универсального совета. Для одного – в подушку поплакать, для другого – простите за дерзость – по морде надавать или отомстить.

Если изменил, видишь, что твоей жене плохо – падай на колени! Иначе обида сожрет вашу семью. И не надо золота, бриллиантов и цветов, в это время нужны слова покаяния. Любовь не вернется, но можно сохранить терпеливые отношения и брак, который на них держится.

- Тут впору вспомнить вашу притчу про подводную лодку.

- Да, единственный выход сохранить отношения – закрыть эту дверь навсегда. Помогает медитация. Но это сложно: мы не умеем не вспоминать. Так же, как и наши дети – они тоже не умеют не вспоминать наши ошибки, за которые мы всю жизнь раскаиваемся. Нужно научиться закрывать люк, помня еще одну мудрость: пока мы ругаем жизнь – она проходит.

Павел Топузидис: «Хочется выругаться: что, твои родители суши ели?»