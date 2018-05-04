«Атлетико» оставил Венгера без сладкого

3 мая состоялись ответные матчи ½ финала Лиги Европы 2017/18.

Атлетико (Мадрид, Испания) – Арсенал (Лондон, Англия) – 1:0 (Диего Коста, 45+2). Первый матч – 1:1

Арсен Венгер, который вскоре покинет британский клуб после 22 (!) лет беспрерывного нахождения на посту главного тренера «канониров», очень хотел напоследок выдать эффектный залп – выиграть Лигу Европы. Но «Атлетико» не сентиментален. Планы Венгера разбились о неприступную мадридскую крепость, которая за два матча получила всего одну пробоину.

Зальцбург (Зальцбург, Австрия) – Марсель (Марсель, Франция) – 2:1 (Хайдара, 53, Сарр, 65, в свои ворота – Роланду, 116). Первый матч – 0:2

Дело шло к тому, что второй финалист определится в серии пенальти. Но в конце овертайма российский судья Сергей Карасев ошибочно назначил угловой у ворот хозяев. Этот стандарт решил судьбу противостояния.

Финал Лиги Европы состоится 16 мая в Лионе. С учетом того, что в главном матче Лиги чемпионов сыграет «Реал», существует высокая вероятность, что в этом году оба еврокубковых трофея уедут в Мадрид.