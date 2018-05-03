Две странные новости для белорусской экономики

В четверг в правительстве озвучили неожиданные инициативы.

Министр экономики Владимир Зиновский сообщил, что его ведомство разрабатывает план… по индустриализации страны. По словам чиновника, к каждому из 118 районов будут привязаны инвестиционные проекты (всего их якобы 1 740). Нужно это для достижения цифры в $ 100 млрд ВВП.

Как это вяжется с тем, что мир давно перешел к постиндустриальной экономике, чему примером служит Парк высоких технологий, 62-летний чиновник не объяснил.

Тем временем премьер-министр Андрей Кобяков пригрозил директорам предприятий увольнением за неэффективное использование господдержки. Почему до этого момента этого не делалось, он говорить не стал.