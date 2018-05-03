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03.05.2018
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Продолжат ли власти выкачивать валютные запасы белорусов?

Как правительство будет пополнять золотовалютные резервы без новых кредитов.

Задача наращивания золотовалютных резервов должна выполняться не за счет устойчивого накопления долга, а за счет собственных средств — такой вывод содержится в докладе начальника главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрия Мурина.

Основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2018 год предусматривают обеспечение международных резервов не менее 6 миллиардов долларов США. Сейчас они составляют менее 7 миллиардов. В этом году по долгам предстоит выплатить 2,2 миллиарда долларов. Где брать на это деньги, если исключить кредиты?

Аналитик Исследовательской группы BusinessForecast.by Александр Муха называет три составляющие.

Продолжение материала читайте здесь.

 
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