8 чиновников, которые из-за КГБ лишились высоких постов в правительстве

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Две странные новости для белорусской экономики
Продолжат ли власти выкачивать валютные запасы белорусов?
Скоро эти мошки могут быть по всей стране: «Просто настоящие вампиры!»
Мужчина на спор разместил во «ВКонтакте» пост о готовящемся теракте в Полоцке
«Получал от браконьеров рыбу, передавал шефу». В КГБ рассказали о нарушениях в Госинспекции
Доигрались в проституток. Лидчанки попались на том, что не удовлетворили клиента
Власти займутся предприятиями с получками в 300 рублей, чтобы белорусы не уезжали на заработки
В Минске мужчина выбежал из-за церкви и стал демонстрировать половой орган сотруднице милиции
Кто заплатит по полной, а кому всё простят. Главные положения декрета о тунеядстве — за две минуты
Цифра дня. Моральный ущерб по делу Япринцевых составил смешную сумму
«Мы не можем в черном теле держать народ». Лукашенко поставил задачу поднять зарплаты
Глава КГБ продемонстрировал белорусские лыжероллеры и мобильный телефон. Фотофакт
Дело профсоюзов: сотни свидетелей, задержания, растущая как на дрожжах следственная группа. Наглядно
За что сняли Потупчика. Подробности
КГБ разоблачил шпиона в Генштабе
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Яркий пример того, что чиновник и обычный белорус видят цены по-разному
Госавтоинспекция наказала главу Копыля и журналистку ОНТ
Трагедией закончился отпуск белоруса на шри-ланкийском курорте
Кто такой Артем Чайка, принимавший участие в открытии мотосезона вместе с Виктором Лукашенко
Интеллектуалы: «Лукашенко-то понимает, откуда идет реальное развитие»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Акция солидарности: «Работая в Беларуси, копишь только на гробовые»
«И мы снова будем целовать государство в плечико. На этот раз по телевизору»
Безнадега точка бай, или Что мы знаем о трех районах Беларуси, где очень мало платят
Глас народа: «Армянский вопрос крепко засел в печенках Лукашенко»
Макаревич: «Тогда не было ни войны в Украине, ни сбитого Боинга, ни убийства Немцова»
«Раздавался рев, плач и крик, прерываемый лаем собак»
Сравниваем цены. Что можно было купить на 5 рублей (50 тысяч старыми) до деноминации и сегодня
Одна скромная цифра, которая подвела нескромного Лукашенко
Еще один косяк Лукашенко во время послания-2018
«Там нет такого напряжения». Белорусская школьница рассказала о своей учебе в США
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
«Голодные игры» в минском магазине: масло вырывали друг у друга из рук
Маевка под Солигорском прошла под бело-красно-белым небом
«Я женщина в мужском теле». Андрогин рассказал, каково быть не таким, как все
Сара едет! На Гавайи
Мастер-класс от Хайди: как отдыхать на море с молодым человеком
Как 2018-й выглядит по версии Playboy
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Скандалы
03.05.2018
Петр Гайдук
8 чиновников, которые из-за КГБ лишились высоких постов в правительстве

Работа КГБ под руководством Валерия Вакульчика регулярно приводит к скандальным отставкам в правительстве.

Валерий Вакульчик во время субботника

Какие чиновники лишились постов из-за действий спецслужбы?

Замминистра спорта и туризма Неред

В 2013 году КГБ задержал Сергея Нереда за коррупцию и превышение служебных полномочий – дело касалось госзакупок. Суд приговорил бывшего замминистра к 5 годам лишения свободы.  

Управляющая Фондом социальной защиты Бачило

КГБ задержал Людмилу Бачило за получение взятки в 20 тысяч долларов от главы компании «БелАВМ» в конце 2016 года. Недавно суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы.

Замминистра МЧС Бегун

О задержании чиновника за взятку весной прошлого года сообщил Александр Лукашенко. Позже не уточнялось, сотрудники какого ведомства проводили операцию, но, по всей видимости, это вновь был КГБ, который занимается персонами подобного уровня.

Дмитрия Бегуна приговорили к 8 годам.

Министр природных ресурсов Ковтухо

Летом прошлого года отстранили от должности министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто. Ранее КГБ и Госконтроль заявили о выявлении фактов незаконного получения бюджетных средств предприятием «НПЦ по геологии».

Осенью стало известно, что Андрей Ковхуто обратился в Комиссию по помилованию при президенте с ходатайством об освобождении от уголовной в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба и искренним раскаянием.

Министр спорта Шамко

Фото mst.by

В феврале этого года Александр Шамко был освобожден от занимаемой должности за непринятие действенных мер по борьбе с коррупцией и экономическими правонарушениями в подведомственных организациях.

КГБ доложил главе государства о том, что директор минского Дворца спорта берет взятки, а тот не поверил, что министр об этом не знал.

Министр лесного хозяйства Амельянович

Фото lesgazeta.by

С аналогичной формулировкой уволили Михаила Амельяновича. КГБ обнаружил

коррупционную схему, при которой хорошая древесина документально выдавалась за некондицию и незаконно шла на экспорт.

Комитет госбезопасности задержал 12 человек системы Министерства лесного хозяйства.

Директор Департамента по авиации Министерства транспорта Костин

Фото dosaaf.gov.by

В марте КГБ надел наручники на Владимира Костина – сообщалось, что его задержали с поличным при получении взятки в 3 500 долларов. Если вина будет доказана, чиновнику грозит до 7 лет.

Министр энергетики Потупчик

Глава государства освободил Владимира Потупчика от занимаемой должности 2 мая. По словам главы КГБ Валерия Вакульчика, чиновник покровительствовал созданию незаконного семейного бизнеса. В частности, при поддержке министра был организован семейный бизнес по поставкам стройматериалов по завышенным ценам.

О дальнейшей судьбе бывшего министра пока ничего не известно.

Карбалевич: «Не исключаю, что и министр транспорта может пойти в отставку»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.9 (оценок:21)
Главное
«В США тебе сразу объяснят, куда идти со своим белорусским дипломом»
«Украл рецепт стабильности». Белорусы снова не поверили КГБ
«Словно рабы»: скандал в хоккейной сборной Беларуси накануне чемпионата мира
Цитата дня. Объективная оценка ситуации от Лукашенко
«Пять раз в день мне было мало». Сексоголики рассказывают о своем личном опыте
8 чиновников, которые из-за КГБ лишились высоких постов в правительстве
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY