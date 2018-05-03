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03.05.2018
Российские рабочие о новых антисанкциях: «Будет плохо, но проживем!»

15 мая Госдума рассмотрит пакет мер в отношении экономики США в ответ на санкции против нескольких российских компаний.

В список антисанкций депутаты уже предложили включить запрет на поставку в РФ американских лекарств, сельхозтоваров, табака и алкоголя. Было предложено ввести ограничения и в области авиастроения и аэрокосмического сотрудничества. Помимо прекращения совместных полетов на МКС это означает, что российские компании не смогут поставлять свою продукцию авиастроительным корпорациям США, таким как Boeing.

Одним из главных партнеров Boeing в России является компания «ВСМПО-Ависма», которая производит для авиастроителей титановые изделия — заготовки для шасси, оперения, элементов двигателей и многое другое.

В случае разрыва с Boeing под угрозой окажутся десятки тысяч рабочих мест в городах, где работает «ВСМПО-Ависма». А главный удар российских антисанкций придется на уральский моногород Верхняя Салда, вся жизнь которого зависит от производства титана.

Спецкор «Новой газеты» Павел Каныгин отправился в Свердловскую область и узнал, что думают об идее депутатов Госдумы жители «титановой долины».

Один из корпусов завода корпорации ВСМПО-Ависма. Фото ТАСС

Пока ходим по цеху, осторожно интересуюсь у начальника 21-го кузнечного цеха Дмитрия Винокурова про антисанкции. Видно, что начальнику цеха неловко рассуждать о политике в открытую, но я проявляю настойчивость, да и сопровождающая нас всюду пресс-служба одобряет такой поворот.

— Скажу, что мы, простые работяги, в политику не лезем, но и политики пусть не лезут к нам, я так считаю, — говорит с неуверенностью Винокуров. — Патриотизм — дело, конечно, хорошее, мы все тут патриоты, но зачем свое производство гнобить?

***

К разговору подключается инженер по имени Игорь в фирменной синей куртке.

— Будет плохо, но проживем! В 90-х и не такое переживали. Надо значит надо. И что нам Америка? Будем делать для России, свою экономику поднимать пора! — Радостно говорит рабочий и зачем-то добавляет: — У меня жена вообще украинка, а на самолетах я с 1992 года не летал. Проживем!

***

Я спрашиваю доктора технических наук Владислава Тетюхина, возглавившего в прошлом «ВСМПО», что он чувствует сейчас, когда все его труды поставлены под угрозу. Владислав Валентинович тяжело вздыхает.

— Это большая угроза тому, что я делал эти десятилетия. Возня в отношении корпорации — она недопустима, антиобщественна, — говорит бывший гендиректор. — Наше сотрудничество [c американцами] одобрял тогда [нынешний] президент России.

Мы столько всего сделали, создали такие мощные хозяйственные связи с мировым аэрокосмосом, и я просто не понимаю, кем надо быть, чтобы все это снова разрушить, причем своими же руками.

 
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