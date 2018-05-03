«Полгода, как в Сирии нет войны. Но потери России оказываются большими»

6 декабря прошлого года Начальник Генштаба генерал Герасимов сообщил, что все формирования террористов ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама Сирия полностью освобождена. 11 декабря на базу Хмеймим прилетел Путин и объявил о блестящем выполнении задачи и начале вывода войск.

Фактически Путин приехал объявить о победе и окончании войны. Полгода назад. Полгода, как в Сирии нет террористов, нет войны, а мирная жизнь налаживается повсеместно. Люди больше не убивают друг друга и не гибнут ни от обстрелов, ни от бомбежек. Полгода.

За эти полгода после нашей победы в Сирии страна получила Героя России Романа Филиппова. Точнее, потеряла Героя. Потому что летчик был сбит и погиб на земле в неравном бою с бандитами.

В марте разбился транспортник с 39 военнослужащими. Якобы из-за технических проблем – но ни в коем случае не потому, что этот самолет сбили. Сбивать же некому – террористов уничтожили.

Теперь птица попала в новейший С у-30 – и еще два трупа. Я не говорю уже о десятках, если не сотнях бойцов Вагнера, уничтоженных американцами в феврале. Вагнеровцы были там тайком, их гибель не признали. Но мертвые не стали от этого живыми. И были эти мертвецы гражданами России, как бы мы не относились к их наемничеству.

После декабрьской победы потери России уже оказались большими, чем в ходе всех предыдущих боев. Что там вообще происходит? Версия с птицей, попавшей в двигатель, меня абсолютно не убеждает. По-моему, это какие-то старинные байки.

Но пусть лучше специалисты объяснят, как от попадания птицы может погибнуть великолепный современный истребитель, у которого не один мощнейший двигатель, а два.

Или почему не катапультировались летчики, хотя сейчас для спасения экипажей придуманы невероятные системы? На истребителях Су катапультироваться можно фактически с любой высоты и в любом положении.

Но, еще раз повторю, пускай специалисты расскажут нам об этом с цифрами и фактами, а я скажу, что обе версии гибели самолета для нас одинаково стыдные. Либо нашу машину просто сбили давно разгромленные и уничтоженные террористы. Либо наша неуязвимая машина на самом деле может грохнуться и погубить людей от какой-то дурацкой птицы.

А по большому счету, это означает, что никакой победы мы в Сирии не одержали, что бандитов там не меньше, чем было, а смысла в этой войне по-прежнему никакого. Просто в несколько сотен семей пришли гробы и награды на подушечках, а школы и улицы получили имена молодых парней, погибших черт знает где, и черт знаем зачем.