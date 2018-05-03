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03.05.2018
Оксана Бровач, kp.by
Скоро эти мошки могут быть по всей стране: «Просто настоящие вампиры!»

В Бресте впервые за последние пять лет случилось нашествие кровососущих мошек.

Тучи мошек вылетают на охоту рано утром и вечером - брестчане попали под атаку кровопийц первыми!

- В остальных регионах Беларуси мошки тоже будут, но позже - у нас ведь теплее, все происходит немного раньше, - говорит энтомолог противоэпидемического отделения Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Лариса Ярец.

Массовый вылет мошек случился в окрестностях Бреста 1 мая. Они вывелись в Западном Буге - там сильное течение, которое как раз подходит для этих насекомых. Теперь просто так на вечернюю прогулку не выйдешь, потому что замучает гнус. Мошкара заползает под одежду, лезет в уши, рот, нос и очень больно кусает.

- Это самые настоящие вампиры! Двукрылые пираньи! Летающие саблезубые тигры! - негодуют брестчане.

И эти шутки неспроста. Если комар прокалывает тело, то мошка как бы отщипывает кусочек кожи. В ранку попадает яд, который содержится в слюне мошки. На месте укуса развивается припухлость алого цвета, возникают сильные зуд и жжение, может даже повыситься температура. Особенно внимательными нужно быть тем, у кого на укусы насекомых аллергия.

- Последствия после укусов мошек очень неприятные. На голенях и щиколотках отек может не сходить несколько недель. Даже если проявлений аллергии нет, лучше принять антигистаминный препарат - он снизит покраснение и зуд, - советует Лариса Ярец.

К счастью, терпеть атаку маленьких кровопийц Бресту придется недолго. Мошки живут всего месяц.

- За последние 5 лет это первое такое массовое нашествие. В прошлом году во время вывода личинок случились заморозки - мошки погибли, а этой весной было до 29 градусов, поэтому они в таком количестве вывелись. Пик активности продлится еще 10 - 14 дней, а потом пойдет на спад. Может, до начала июня еще продержатся. Перетерпеть нужно только первую-вторую декаду мая. В это время лучше ограничить пребывание возле водоемов, особенно в утреннее и вечернее время, и пользоваться репеллентами - по-другому никак, - говорит энтомолог.

На месте укуса появляется припухлость и ощущается невыносимый зуд - все из-за ядовитой слюны мошки, которая попадает в ранку

Потравить личинки мошек, говорят специалисты, было невозможно - пришлось бы тогда убить все живое, что есть в реке:

- Как мы можем провести обработку, если Западный Буг - это не какой-то ручеек, это крупная река, которая находится на границе между Беларусью и Польшей!

Мошкара разлетается в пределах 10 км от реки, но может преодолеть расстояние и в 200 км.

Кстати, вместе с мошками вылетели и комары, но пока их численность невысокая.

- Если будут дожди, то к середине мая комаров станет намного больше. Мошек мы потерпим две недели, а комары будут донимать весь сезон! - предостерегает Лариса Ярец.

 
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