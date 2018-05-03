Чем можно себя порадовать, если стать некурящим (инфографика)

«Салідарнасць» узнала, каковы цены на сигареты в мире и сколько составит экономия при отказе от курения.

С 1 мая цены на сигареты в Беларуси снова выросли. Новые цены опубликовало на собственном сайте Министерство по налогам и сборам Беларуси. Подорожание на некоторые марки сигарет составило от 2 до 10%. Сколько стоят сигареты в мире и что белорус может себе прикупить вместо них?

Цены на сигареты в мире постоянно растут. На графике видно, что в Азии и Африке они практически сравнялись с европейскими. В Китае за десять лет цена выросла более чем в 30 раз. Такая же ситуация в Индии. В Австралии – рекордсмене по цене на сигареты в мире – цена скоро перейдет отметку в 20 долларов. Самые дешевые сигареты Malboro – в Казахстане, чуть больше доллара.

По данным Белстата, средняя цена пачки сигарет в Беларуси стоит около одного доллара. По разным данным, средний курящий белорус выкуривает от 16 до 30 сигарет в день. Предположим, что если курящий расходует одну пачку сигарет в день, то за год он тратит на сигареты 360 долларов.

Что могут позволить себе купить те, кто не курит, «в подарок» за отказ от курения? Посчитаны разные варианты – для семей, парочек и одиноких людей. Цены взяты с сайтов белорусских компаний и магазинов и актуальны на момент написания статьи. На сэкономленные деньги вы можете позволить себе один из вариантов (то есть, или ноутбук или телевизор, а не всё вместе).

Стоит или не стоит бросать курить – пусть решают курящие читатели, а некурящие могут порадоваться, что они могут себе позволить больше.