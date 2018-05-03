Мужчина на спор разместил во «ВКонтакте» пост о готовящемся теракте в Полоцке

2 мая жительница Полоцка сообщила милиции, что в социальной сети размещена запись «Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке. В манеже!».

Сотрудники саперно-пиротехнической группы обследовали торговый центр «Манеж», но взрывоопасных предметов не обнаружили, сообщает сайт витебской милиции.

Запись о готовящемся теракте была размещена на странице 35-летнего жителя городского поселка Ветрино Полоцкого района. Милиции он пояснил, что накануне был в гостях. С хозяевами дачи, жителями Cанкт-Петербурга, во время застолья у него возник спор и он решил провести эксперимент.

Мужчина был уверен, что его запись не привлечет внимание.

За заведомо ложное сообщение об опасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 340 УК.