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03.05.2018
Катерина Борисевич, TUT.BY
«Получал от браконьеров рыбу, передавал шефу». В КГБ рассказали о нарушениях в Госинспекции

Сейчас три руководителя инспекции находятся за решеткой, им предъявлено обвинение по ст. 430 УК (Получение взятки). По версии следствия, должностные лица покровительствовали браконьерам, предупреждали их о рейдах, а часть рыбы, которую получали от незаконных рыбаков, передавали своему шефу в Минск.

О том, что с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира нужно «посерьезнее разобраться», Александр Лукашенко заявил 24 апреля, обращаясь с посланием к народу и парламенту.

— Обнаглели до такой степени, что браконьеры — рыболовы и охотники — там уже появились, как это было прежде. И один случай произошел, оперативники мне доложили как шутку. Просто стыдобища! Загружают фуру рыбы уже, наверное, полудохлой и в Минске по адресам развозят. Адреса мне на стол положили. И откуда информация? Обычный водитель, который это вез, мат-перемат, говорит, да сколько можно, у меня уже машина, говорит, растопырилась, разваливается от этого груза. (…) Я уже забыл, когда спал. Почти процитировал полностью. Вы что, с ума там посходили? Или мне принимать жестокие меры, как в первые годы своей жизни президентской? — говорил президент.

В тот же день Комитет государственной безопасности начал проверку в Витебской, Гомельской, Минской и Брестской областях. По информации КГБ, за несколько дней их сотрудники смогли найти доказательства того, что должностные лица инспекции получали взятки, превышали служебные полномочия и не реагировали на факты браконьерства.

— Сотрудники инспекции оказывали покровительство браконьерам, передавали им информацию о планируемых рейдовых мероприятиях, сообщения граждан о фактах нарушения браконьерами природоохранного законодательства, им возвращались изъятые браконьерские орудия лова (сети, капканы), — рассказывает TUT.BY Андрей Ярош, официальный представитель КГБ.

За несколько дней сотрудники силового ведомства опросили и отпустили без предъявления обвинения несколько руководителей межрайонных инспекций Витебской области — Лепельской, Верхнедвинской, Браславской, Полоцкой, Глубокской, Городокской.

В беседе с TUT.BY начальник Глубокской межрайонной инспекции сообщил, что принял решение уйти по собственному желанию.

— С сегодняшнего дня я больше не начальник, после всех событий написал заявление. Ко мне претензий нет, но служить больше в таком прессинге не могу. Прослужил в инспекции 11 лет, не взял ни у кого ни копейки, все это время добросовестно охранял природу. И даже 2 мая, в день, когда написал заявление, в 5 утра задержал браконьера, вызвал оперативную группу, будет возбуждено уголовное дело. До последнего делал свою работу честно и добросовестно, — комментирует Алексей Протас.

Силовики беседовали не только с руководителями из Витебской области, также были опрошены должностные лица из Мозырской межрайонной инспекции, Несвижской и Молодечненской, руководители подразделений центрального аппарата. В отношении трех должностных лиц Госинспекции охраны животного и растительного мира были возбуждены уголовные дела по ст. 430 УК (Получение взятки). Сейчас начальник Витебской областной инспекции Василий Лемешев, начальник Мозырской межрайонной инспекции Владимир Логимахов и его заместитель Александр Красюк заключены под стражу.

— Начальник Витебской областной инспекции Лемешев регулярно получал от браконьеров значительные объемы незаконно добытой рыбы, часть которой передавал руководителю инспекции Новикову. В том числе пойманную во время нереста, — уточняет Андрей Ярош, официальный представитель КГБ. — По указанию Новикова начальник Витебской областной инспекции принимал меры по недопущению привлечения к ответственности отдельных нарушителей природоохранного законодательства. Аналогичная противоправная деятельность осуществлялась начальником Мозырской межрайонной инспекции Логимаховым и его заместителем Красюком.

В приемной Василия Лемешева уверяют, что о задержании шефа ничего не слышали.

— Василий Геннадьевич официально в отпуске с 1 мая. У нас все работают, все хорошо, — отвечают на том конце провода.

Напомним, 2 мая президент уволил начальника Государственной инспекции охраны животного и растительного мира Сергея Новикова и его заместителя Александра Дуньковича.

 
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