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Общество
03.05.2018
Евгений Федоров
Ну и ну! Мингорисполком потребовал убрать с улиц Минска мировые шедевры

Вероятно, чиновников смутила «голая» картина Микеланджело.

Как сообщил в Фейсбуке один из организаторов «Недели дизайна» в Минске Андрей Коровянский, комитет по идеологии и культуре Мингорисполкома «позвонил и потребовал снять копии картин Рафаэля, Леонардо да Винчи, Дега и другие мировые шедевры».

«Мы сейчас через час будем снимать их. Если честно, то я шокирован таким известием! Это же шедевры мировой культуры», – написал он.

По его словам, копии картин были вывешены без согласования с чиновниками на ограждении кафе «Верхний Город» в направлении православного собора Святого Духа:

«Мы в недоумении: может быть это православные попы оскорбились видом картины «Сотворение Адама» Микеланджело Буонарроти?»

Интересно, что ранее картины висели в Музее современного изобразительного искусства.

«Это дорогие принты и вряд ли город может себе позволить такую выставку. Я был, как куратор Минской Недели Дизайна-2018, очень рад, что Музей Науки дал минчанам возможность ознакомиться с подобной выставкой», – отметил Коровянский.

 
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