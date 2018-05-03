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Скандалы
03.05.2018
Доигрались в проституток. Лидчанки попались на том, что не удовлетворили клиента

В необычную историю попали две 18-летние лидчанки, которые решили немного заработать, поиграв в женщин легкого поведения.

Как сообщает «Газета Слонимская», девушки через интернет нашли клиента, оговорили с ним детали встречи и сумму, которую тот должен выложить за удовольствие. Всего свои услуги они оценили в 200 рублей.

Правда, удовлетворять клиента девушки не собирались. Когда мужчина во время встречи передал мнимым проституткам деньги, те кинулись бежать. Тот погнался за ними.

Позже они поясняли, что не ожидали от клиента погони и были уверены, что он постесняется давать делу огласку.

«Нас преследует подозрительный мужчина! Мы не знаем, что ему от нас надо!» — лепетали запыхавшиеся дамы перед стражами порядка. Но парень рассказал в милиции всю историю своего неудачного съёма.

В отношении девушек возбуждено уголовное дело за мошенничество. Санкции по этой статье — до 4 лет лишения свободы.

 
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