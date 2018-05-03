Поэт и журналист Дмитрий Растаев удивился заявлениям Александра Лукашенко.

—Мы не можем в черном теле держать народ, — отметил 3 мая глава Беларуси на совещании по вопросам социально-экономического развития и потребовал доложить, как будут расти доходы населения: зарплаты, пенсии.

«Этот неловкий момент, когда четверть века тебе твердили о процветании, а потом вдруг опаньки: «Хватит держать народ в чёрном теле», — пишет на своей странице в Фейсбуке Дмитрий Растаев. — Оказывается, «процветание» было псевдонимом нищебродства. Интересно, что у них кроется за эвфемизмом «стабильность»?»

Свои надежды на будущее поэт выразил четверостишием:

«Мы не ели фрикадели —

нас держали в чёрном теле.

Если шанс таким манером

нам пожить хотя бы в сером?»