Власти займутся предприятиями с получками в 300 рублей, чтобы белорусы не уезжали на заработки

Премьер Кобяков отчитался перед президентом, почему не вышли на отметку по зарплатам в 1000 рублей.

— Де-факто получилось, что мы в марте несколько не достигли этого показателя. Средняя заработная плата сложилась на уровне 927 рублей. Мы докладывали, каким образом те или иные отрасли, регионы выполняли задачи, связанные с обеспечением этого уровня, — сказал он, сообщает БЕЛТА.

Оказалось, дело в том «сегодня делался больший упор на те организации, которые имеют значительные отклонения от показателя в 1 тысячу рублей».

— Должны быть реализованы меры по тем предприятиям, где зарплата 300−400 рублей, которые бы позволили им обеспечить при опережающих темпах роста производительности труда соответствующий рост заработной платы, — отметил Андрей Кобяков.

По его словам, эта задача непростая. Однако решить ее надо, чтобы не допустить оттока квалифицированных кадров за рубеж.

Напомним, по данным выборочного обследования домашних хозяйств для изучения проблем занятости населения, которое провели специалисты Белстата, в 2017 году численность белорусов, работавших за пределами республики (до 1 года), составила 83 тысячи человек (в 2016 году — 59,5 тыс. человек), из них 83,9% трудились в России.