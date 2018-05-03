«Устойчивого роста нет». Экономист возвращает Кобякова с небес на землю

Леонид Злотников сомневается в том, что белорусская экономика пошла на поправку.

В четверг премьер-министр Андрей Кобяков, выступая на совещании у главы государства, заявил, что в 2018 году экономика Беларуси «показывает устойчивый сбалансированный рост».

По его словам, в первом квартале «выполняются все важнейшие параметры прогноза, утвержденные главой государства». Например, рост ВВП составил 5,1%, экспорт товаров и услуг увеличился на 29,8%, а сальдо внешней торговли составило 206 миллионов долларов.

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Действительно ли белорусская экономика развивается устойчиво и сбалансированно?

– Во-первых, устойчивого роста в этом году нет, – в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» отметил экономист Леонид Злотников. – Да, первые два месяца рост был высокий и составил примерно 4,6%. Но рост в марте был намного меньше, чем в феврале.

Вторая проблема, по мнению собеседника, заключается в том, что этот прирост был обеспечен в основном за счет торговли нефтью и нефтепродуктами.

– То есть, это произошло за счет российского фактора. Это нельзя считать успехом, потому что сегодня цены поднялись, а завтра они поменяются – и никакого роста не будет, – подчеркивает он.

И третий момент, на который обращает внимание экономист, связан с низкой эффективностью белорусской экономики в целом.

– Мы не видим никаких изменений внутри страны. У нас что, эффективность стала выше? Или деревообработка перестала быть убыточной? Этого нет. Если мы возьмем торговлю товарами, то в прошлом году отрицательное сальдо составило чуть меньше миллиарда долларов. А в этом году только за три месяца отрицательно сальдо стало больше миллиарда. Мы видим, что быстро ситуация во внешней торговле ухудшилась.

В прошлом году рост мировой экономики превышал 4%, а в начале 2018 года он замедлился на 0,4-0,5. То есть, конъюнктура становится не такой благоприятной. И Беларусь уже это чувствует. Так что не стоит обольщаться и надеяться на большой экономический рост, – считает Злотников.

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