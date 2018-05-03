В Минске мужчина выбежал из-за церкви и стал демонстрировать половой орган сотруднице милиции

Эксгибиционист рассказал, что приехал в столицу отдохнуть.

Инцидент произошел на улице Притыцкого вечером 2 мая. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Около 8 вечера сотрудница милиции проходила мимо церкви, когда неожиданно выбежал эксгибиционист и стал демонстрировать ей половой орган. При этом из одежды на мужчине были одни кроссовки.

Женщина сообщила о происходящем коллегам, которые несли службу поблизости. Эксгибиционист был задержан.

Мужчина надел свою одежду, которая была в кустах около церкви, после чего его доставили в РУВД для разбирательств. Злоумышленником оказался 26-летний безработный, проживающий в Минском районе. Он пояснил милиционерам, что приехал в столицу отдохнуть.

Известно, что ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. К административной ответственности привлекался неоднократно, в основном, за нарушения ПДД, в списке есть также привлечение за неявку в военный комиссариат.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Хулиганство), ему грозит до 3-х лет лишения свободы.