Кто заплатит по полной, а кому всё простят. Главные положения декрета о тунеядстве — за две минуты

В Беларуси, по подсчетам Минтруда, около 250 тысяч социальных иждивенцев. Это те люди, которые нигде не работают, но, по мнению чиновников, трудиться все-таки должны. Все они могут попасть под действие обновленного декрета о тунеядстве и должны будут оплачивать ЖКУ по полным тарифам.

Пока точно известно, что тунеядцам выставят полный счет за коммунальные услуги: газ, отопление и горячую воду. Что еще нужно знать о декрете — в нашем видео.