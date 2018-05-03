В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ

Истребитель ВКС России Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

— 3 мая, около 9.45 мск, при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли, — сказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что, «по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было».

Telegram-канал warjournal опубликовал фото предполагаемого падения самолета:

Фото: t.me/warjournal