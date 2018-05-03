В Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ
Истребитель ВКС России Су-30СМ потерпел катастрофу над Средиземным морем, оба летчика погибли.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
— 3 мая, около 9.45 мск, при наборе высоты после взлета с аэродрома Хмеймим над акваторией Средиземного моря потерпел катастрофу российский истребитель Су-30СМ. Оба летчика, до последних минут боровшиеся за самолет, по докладу с места, погибли, — сказали в ведомстве.
В Минобороны отметили, что, «по предварительной информации, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы. Никакого огневого воздействия по самолету не было».
Telegram-канал warjournal опубликовал фото предполагаемого падения самолета:
Фото: t.me/warjournal
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