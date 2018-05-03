Цифра дня. Моральный ущерб по делу Япринцевых составил смешную сумму

Изначально потерпевший требовал от белорусских бизнесменов 300 тысяч долларов.

Как сообщает TUT.BY, суд Фрунзенского района Минска вынес решение по иску Андрея Рабцевича, потерпевшего по резонансному делу Владимира и Казбека Япринцевых.

Изначально свои страдания потерпевший оценивал в 300 тысяч долларов, 10% от суммы, которую ему не вернул Япринцев-младший и другой подсудимый – Александр Арабян.

В результате судья Александр Кузьмич решил, что с обвиняемых компенсацию морального вреда взыщут в намного меньшем размере. Согласно решению суда Япринцев и Арабян должны выплатить всего 400 рублей.